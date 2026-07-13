Edinilen bilgilere göre olay, Alanya'nın Kargıcak Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir otelin yüzme havuzunda meydana geldi. Tatil için ailesiyle otelde bulunan 8 yaşındaki E.A., henüz belirlenemeyen nedenle havuzda boğulma tehlikesi geçirdi.

Durumu fark eden çevredeki kişiler tarafından sudan çıkarılan çocuk için 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından E.A. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı

Hastanede tedavi altına alınan 8 yaşındaki çocuk, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Çocuğun cenazesinin yapılacak otopsi işlemlerinin ardından ailesine teslim edilmesi bekleniyor.

İki kişi gözaltına alındı

Olayın ardından Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı. Soruşturma kapsamında otelin güvenlik müdürü ile görevli cankurtaran gözaltına alınırken, olayın meydana geliş şekli ve olası ihmal iddiaları tüm yönleriyle araştırılıyor.

Yetkililer, soruşturmanın sürdüğünü ve olayla ilgili teknik incelemelerin devam ettiğini bildirdi.