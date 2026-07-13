Şanghay'da yaşayan ve ekstrem sporlarla ilgilenen 19 yaşındaki üniversite öğrencisi, olası bir kaza durumunda mal varlığının ailesine kalmaması için resmi vasiyet hazırladı. South China Morning Post'un aktardığına göre, soyadı Li olarak açıklanan genç, yaklaşık 112 milyon lira (20 milyon yuan) değerindeki tüm servetini çocukluk arkadaşına bıraktı.

Anne ve babasının boşanarak farklı kişilerle evlenmesinin ardından ailesiyle duygusal bağının koptuğunu belirten Li, kendisiyle ilgilenilmediğini ifade etti. Hayatını ekstrem sporlara adadığını ve sürekli hayati risk taşıdığını vurgulayan genç, bu nedenle mirasının yasal mirasçıları yerine güvendiği bir arkadaşına geçmesini tercih etti.

VASİYET İÇİN RESMİ SÜREÇ TAMAMLANDI

Çin Vasiyet Kayıt Merkezi'nde noter onayıyla gerçekleştirilen işlemler sonucunda gencin talebi resmiyet kazandı. İlgili yasal düzenlemelere göre, miras bırakılan çocukluk arkadaşının bu devri kabul etmek için 60 günlük yasal süresi bulunuyor. Belirtilen süre zarfında resmi onay verilmemesi halinde arkadaşı bu hakkını tamamen kaybedecek.

ÇİNLİ GENÇLER NEDEN ERKEN VASİYET HAZIRLIYOR?

Çin Vasiyet Kayıt Merkezi yetkililerinin verileri, ülkede miras planlaması konusunda kuşak bazlı belirgin bir değişim yaşandığını gösteriyor. Özellikle 1980, 1990 ve 2000 sonrası doğan genç kuşak, geleneksel aile yapılarına bağlı kalmak yerine kendi seçtikleri kişilere miras bırakma eğilimi gösteriyor. Modernleşen toplum yapısı ve zayıflayan aile dinamikleri, gençlerin yasal mirasçıları devreden çıkararak alternatif vasiyetler hazırlama oranını ülke genelinde artırıyor.