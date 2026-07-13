Trendyol 1. Lig'de şampiyonluk mücadelesi vermeye hazırlanan Antalyaspor, orta saha rotasyonunu tanıdık bir isimle güçlendiriyor. Yerel basına yansıyan haberlere göre kırmızı-beyazlı kulüp, son olarak Konyaspor forması giyen ve sözleşmesi sona eren 28 yaşındaki ön libero Ufuk Akyol ile prensip anlaşmasına vardı. Yaklaşık iki sezon aradan sonra eski takımına dönmeye hazırlanan tecrübeli futbolcunun kısa süre içinde resmi sözleşmeye imza atacağı bildirildi.

Teknik Direktör Bülent Korkmaz'ın raporu doğrultusunda hareket eden yönetim, hem lig dinamiklerini bilen hem de camiaya yabancı olmayan bir ismi kadroya katmış oldu. Almanya'nın Ravensburg kentinde dünyaya gelen Akyol, futbol eğitimini TSB Ravensburg, FV Ravensburg ve VfB Stuttgart altyapılarında aldıktan sonra Türkiye'de Fatih Karagümrük ile profesyonel sözleşme imzalamıştı. Oyuncu, kariyerinin en istikrarlı dönemini 2019 yazında transfer olduğu Antalyaspor'da geçirmişti.

TRANSFERDE ÇOK YÖNLÜLÜK ETKİSİ

Ufuk Akyol'un yeniden tercih edilmesinde sahadaki çok yönlü yapısının büyük rol oynadığı aktarıldı. Asıl mevkisi ön libero olan 28 yaşındaki futbolcu, ihtiyaç halinde merkez orta saha ve stoper pozisyonlarında da görev alabiliyor. 2024 yazında Konyaspor'a transfer olan oyuncu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını ise Esenler Erokspor'da kiralık olarak geçirmiş ve burada çıktığı 11 resmi maçta 1 kez gol sevinci yaşamıştı.

UFUK AKYOL'UN KARİYER İSTATİSTİKLERİ NELER SÖYLÜYOR?

Deneyimli orta saha oyuncusu kariyeri boyunca 290'ın üzerinde resmi karşılaşmaya çıkarak ciddi bir maç tecrübesine ulaştı. Bu müsabakalarda rakip fileleri 19 kez havalandıran Akyol, özellikle top kazanma becerisi ve ikili mücadelelerdeki direnciyle tanınıyor. Sadece Süper Lig seviyesinde 100'ü aşkın maçta forma giyen futbolcu, Antalyaspor'daki ilk döneminde de Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa kupaları dahil olmak üzere 100'ün üzerinde resmi karşılaşmada kırmızı-beyazlı formayı terletmişti. Yeni sezonda bu tecrübenin, Antalyaspor'un 1. Lig'deki hedeflerine doğrudan katkı sağlaması planlanıyor.