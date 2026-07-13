Uzun yıllardır oyunculuğa ara vererek sivil toplum faaliyetlerine odaklanan Gamze Özçelik, yeniden kamera karşısına geçiyor. 2024 yılında evlendiği eşi Reshad Strik ile bir reklam projesinde yer alan Özçelik'in, aynı zamanda "Operasyon Alesta" adlı diziyle televizyon ekranlarına döneceği duyuruldu.

Paylaşılan bilgilere göre, Boşnak asıllı Avustralyalı aktör Reshad Strik, eşiyle birlikte yer aldıkları reklam çekimlerinden kareleri sosyal medya hesabı üzerinden yayınladı. Strik, söz konusu fotoğraflara "Sadece eşimi hayali tatillere götürüyorum" notunu düşerken, Gamze Özçelik de çekimlerin kamera arkası görüntülerini takipçileriyle paylaştı.

OPERASYON ALESTA KADROSU

Reklam projesinin yanı sıra oyunculuk kariyerine de dönüş yapan Özçelik, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut'un, senaristliğini ise Onur Böber'in üstlendiği "Operasyon Alesta" dizisinin kadrosuna dahil oldu. Aktarılan detaylara göre, dizinin geniş oyuncu kadrosunda Cem Bender, Onur Seyit Yaran, Fırat Çelik, Aslıhan Güner, Ersin Arıcı ve Mehmet Bozdoğan gibi isimler yer alıyor. Ayrıca Meltem Akçöl, Aras Şenol, Feriha Eyüboğlu ve Kayhan Açıkgöz de projenin karakterlerini canlandırıyor.

ÖZÇELİK HANGİ ROLÜ CANLANDIRACAK?

Umuda Koşanlar Derneği kurucusu olarak yıllardır Afrika ve çeşitli kriz bölgelerinde insani yardım faaliyetleri yürüten Gamze Özçelik, yeni dizisinde de gerçek hayatıyla paralellik gösteren bir karaktere hayat verecek. Özçelik, hikayenin odak noktalarından biri olan ve Afrika'da görev yapan Zeynep karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Projenin, oyuncunun sivil toplum alanındaki tecrübeleriyle uyumlu bir zeminde ilerleyeceği belirtiliyor.