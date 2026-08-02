YENİ sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, kamp dönemindeki son hazırlık maçında İtalya Serie A ekiplerinden Udinese ile kozlarını paylaşacak. Bordo-mavili ekip, yeni sezon öncesindeki son provasını başarılı bir sonuçla tamamlayarak lige moralli başlamayı amaçlıyor.

Trabzonspor ile Udinese arasındaki hazırlık karşılaşması, 2 Ağustos 2026 Pazar günü saat 17.30'da Avusturya'nın Landskron bölgesindeki Sportplatz Landskron Stadı'nda oynanacak. Mücadele, HT Spor ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

Teknik heyet, güçlü rakip karşısında oyuncuların fiziksel durumunu, yeni transferlerin takıma uyumunu ve sezon boyunca uygulanması planlanan oyun sistemini son kez test etme fırsatı bulacak. Karşılaşmada birçok futbolcuya forma şansı verilmesi bekleniyor.

Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı önceki hazırlık maçlarında istediği sonuçları alamadı. Bordo-mavililer ilk karşılaşmada Alman temsilcisi Eintracht Frankfurt'a 3-0, ikinci hazırlık maçında ise Katar ekibi Al-Sadd'a 1-0 mağlup oldu.

Karadeniz ekibi, Udinese karşısında kazanarak hem moral bulmayı hem de taraftarına yeni sezon öncesinde umut veren bir performans sergilemeyi hedefliyor. Futbolseverler ise bordo-mavililerin son hazırlık sınavında ortaya koyacağı oyun ve yeni transferlerin performansını merakla bekliyor.