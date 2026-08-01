Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA), Türk futbol kulüplerini yakından ilgilendiren yeni yaptırım kararlarını resmen duyurdu. 1 Ağustos 2026 tarihinde güncellenen resmi verilere göre FİFA, mali yükümlülüklerini yerine getirmeyen Trendyol Süper Lig ekibi Gençlerbirliği, Trendyol 1. Lig takımlarından Antalyaspor ve Pendikspor ile Nesine 2. Lig ekibi Hatayspor'a transfer yasağı getirdi.

FIFA'nın internet sitesinde yer alan transfer yasakları bilgilendirme tablosuna göre Gençlerbirliği, Pendikspor ve Antalyaspor'a 3'er dönem transfer yasağı verildi.

Hatayspor'un transfer yasağının ise kaldırılıncaya kadar süreceği belirtildi.

YASAKLAR HANGİ DURUMLARDA UYGULANIYOR

Kurumun yayımladığı belgelere göre, tescil yasakları genellikle eski futbolcuların ödenmeyen maaşları, bonservis taksitlerinin aksatılması veya yetiştirme bedeli ihlalleri sonucunda devreye giriyor. Uygulanan bu cezalar, kulüplerin borç dosyalarını tamamen kapatana kadar yerli veya yabancı hiçbir yeni oyuncuya lisans çıkaramaması anlamına geliyor.

KULÜPLERİ BEKLEYEN SÜREÇ NEDİR

FIFA'nın yasal portalı üzerinden aktarılan bilgilere göre, transfer tahtası kapanan ekiplerin acil bir mali yapılandırmaya gitmesi gerekiyor. Ceza alan kulüplerin isimleri ve yasakların kaç transfer dönemini kapsadığına dair kesin veriler, kurumun şeffaflık politikası gereği düzenli olarak güncellenerek kamuoyuna sunuluyor. Mevcut durumda yaptırıma maruz kalan takımların, itiraz süreçleri veya borç ödemeleri tamamlanana dek kadrolarına takviye yapması hukuken engellenmiş durumda.