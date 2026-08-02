MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde vatandaşlarla bir araya geldi. Festival kapsamında önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in ev sahipliğinde geleneksel yemek programı da düzenlendi.

MHP Alanya İlçe Teşkilatı, Gökbel Yaylası'nda düzenlenen Geleneksel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nde yoğun katılım gösterdi. Her yıl olduğu gibi bu yıl da önceki dönem Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in evinin önünde düzenlenen geleneksel yemek programı, siyaset ve vatandaşları aynı sofrada buluşturdu.

Programa Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı, Ülkü Ocakları Alanya İlçe Başkanı Mehmet Öz, ilçe yönetim kurulu üyeleri, belediye meclis üyeleri ve mahalle başkanları katıldı.

Programın ardından açıklamalarda bulunan MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, ev sahipliği dolayısıyla Adem Murat Yücel'e teşekkür ederek birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Yemek programının ardından MHP heyeti festival alanını gezerek kurulan stantları ziyaret etti, vatandaşlar ve esnafla sohbet ederek Gökbel'in coşkusunu birlikte paylaştı. Festival boyunca teşkilat üyeleri katılımcılarla yakından ilgilenirken, etkinliğin Alanya'nın kültürel değerlerini yaşatması açısından önemli olduğuna dikkat çekildi.