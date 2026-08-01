Sarı-kırmızılı ekip, transfer çalışmalarına hız vererek hücum hattını genç bir isimle güçlendirmeyi planlıyor. İngiliz The Sun gazetesinin haberine göre Galatasaray, İsveç Ligi takımlarından IK Sirius forması giyen 22 yaşındaki İskoç golcü Robbie Ure için devreye girdi. Lesley Ugochukwu hamlesinin ardından rotasını Kuzey Avrupa'ya çeviren yönetim, oyuncunun kulübüyle temaslara başladı.

Genç forvet, İsveç ekibiyle çıktığı 49 resmi karşılaşmada gösterdiği performansla dikkat çekiyor. Toplam 31 kez fileleri havalandıran ve 7 gol pası veren Ure, 38 gole doğrudan katkı sağlayarak Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına girdi.

ROBBİE URE İÇİN NE KADAR BONSERVİS İSTENİYOR?

İsveç temsilcisi IK Sirius, formda golcüsü için kapıyı yüksek bir bedelle açıyor. İskoç oyuncunun bonservis bedeli olarak 9 milyon avro talep edildiği aktarıldı.

Haberin detaylarında, yetenekli oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen tek takımın Galatasaray olmadığı vurgulandı. Türkiye'den Trabzonspor'un yanı sıra İtalya Serie A ekibi Lecce ve İngiltere Premier Lig temsilcisi Chelsea'nin de 22 yaşındaki forvetin durumunu yakından takip ettiği bildirildi.

YABANCI KURALI TRANSFER STRATEJİSİNİ NASIL ETKİLİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun uyguladığı 10+4 yabancı oyuncu kuralı, kulüpleri kadro mühendisliğinde daha stratejik adımlar atmaya zorluyor. Galatasaray yönetimi, bu kontenjanı hem sahada doğrudan skor katkısı verecek hem de ilerleyen yıllarda potansiyel satış geliri yaratacak genç yeteneklerden yana kullanmayı hedefliyor. İskoç oyuncu için başlatılan girişimin de bu uzun vadeli planlamanın bir parçası olduğu ifade ediliyor.