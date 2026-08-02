FENERBAHÇE, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda 5 Ağustos Çarşamba günü Avusturya ekibi Sturm Graz ile oynayacağı ilk karşılaşmanın hazırlıklarını yoğun tempoda sürdürüyor. Sarı-lacivertli ekipte teknik heyet ve futbolcular, Avrupa arenasındaki kritik mücadeleye en iyi şekilde hazırlanmak için çalışmalarını aralıksız devam ettiriyor.

Can Bartu Tesisleri'nde Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, futbolcuların ısınma hareketleriyle başladı. Isınmanın ardından core kuvvetlendirme ve çabukluk çalışmaları yapan oyuncular, daha sonra dar alanda pas organizasyonları üzerinde çalıştı. Antrenmanın son bölümünde ise futbolcular bireysel programlar doğrultusunda özel çalışmalar gerçekleştirdi.

Teknik Direktör İsmail Kartal'ın idman boyunca oyuncularıyla yakından ilgilendiği, özellikle taktiksel detaylar ve pas temposu üzerinde durduğu öğrenildi. Avrupa kupalarına iyi bir başlangıç yapmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerde futbolcuların hırslı görüntüsü teknik heyeti memnun etti.

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi yolunda büyük önem taşıyan Sturm Graz karşılaşmasının hazırlıklarına yarın gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek. Sarı-lacivertliler, ilk maçtan avantajlı bir skorla ayrılarak rövanş öncesinde önemli bir üstünlük elde etmeyi hedefliyor.