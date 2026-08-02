Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarının yüzde 10'unu yayımladı. Sınava katılan adaylar ise kendilerine ait soru kitapçıklarının tamamına Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişebilecek.

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, telif hakları kapsamında temel soru kitapçığının yalnızca yüzde 10'luk bölümü kamuoyuyla paylaşıldı. Sınava giren adaylar ise T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle AİS'e giriş yaparak kendilerine ait soru kitapçığını görüntüleyebilecek.

Adaylar, soru kitapçıklarına 12 Ağustos 2026 saat 23.59'a kadar erişim sağlayabilecek. Bu tarihten sonra sistem üzerinden görüntüleme işlemi sona erecek.

ÖSYM ayrıca yayımlanan soru kitapçığı ve cevap anahtarının yalnızca bilgilendirme amacı taşıdığını belirterek, sorular üzerindeki tüm telif haklarının kuruma ait olduğunu hatırlattı. Kurumun yazılı izni olmadan soruların çoğaltılması, yayımlanması veya dağıtılmasının yasal olarak mümkün olmadığı vurgulandı.

2026-ALES/2 sonuçlarının ise daha önce açıklanan sınav takvimine göre 21 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.