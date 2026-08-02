20. GELENEKSEL Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali'nin üçüncü günü, konserler ve sahne gösterileriyle festival coşkusunu zirveye taşıdı. Gökbel Yaylası'nı dolduran binlerce vatandaş, sevilen sanatçılar Ümit Besen ve Pamela'nın sahne performanslarıyla unutulmaz bir gece yaşadı.

Gecenin açılışı Alanya Zeybekleri Grubu'nun sergilediği gösteriyle yapıldı. Yöresel ezgiler eşliğinde sahnelenen gösteri, izleyicilerden büyük alkış alırken festival alanına renk kattı. Ardından sahneye çıkan Ümit Besen ve Pamela, yıllardır hafızalara kazınan şarkılarını seslendirerek alanı dolduran müzikseverlere nostalji ve eğlence dolu anlar yaşattı.

Konser sırasında Ümit Besen'e Alanya'nın simgelerinden biri olan Alanya şalvarı hediye edildi. Hediyeyi memnuniyetle kabul eden sanatçı, şalvarı sahnede giyerek konserine devam etti. Besen'in yöresel kıyafetle seslendirdiği eserler izleyiciler tarafından uzun süre alkışlandı.

Gecenin en çok konuşulan anlarından biri ise Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik'in eşiyle birlikte piste çıkarak dans etmesi oldu. Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan dans, festival alanında renkli görüntüler oluşturdu.

Festival alanını dolduran vatandaşlar, Ümit Besen ve Pamela'nın sevilen şarkılarına hep bir ağızdan eşlik ederek Gökbel Yaylası'nda müzik ve eğlence dolu bir akşam geçirdi. Coşkunun gece boyunca sürdüğü festivalde birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları ön plana çıktı. (Şerife ÇOBAN)