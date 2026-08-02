ALANYA'nın en önemli geleneksel organizasyonları arasında yer alan 20. Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali, bu yıl da binlerce ziyaretçiyi ağırlarken, siyaset dünyasının önemli isimlerini de buluşturdu. AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin ile AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şarani Tavlı'nın öncülüğündeki teşkilat mensupları, festival boyunca vatandaşlarla bir araya gelerek etkinliklere katıldı.

Festival alanını gezen Ali Çetin, Mehmet Şarani Tavlı ve beraberindeki partililer, kurulan stantları ziyaret ederek esnafla sohbet etti, vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Yoğun ilgiyle karşılanan AK Parti heyeti, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, güreş heyecanını da tribünlerden takip etti.

Festivalin Alanya'nın kültürel mirasını yaşatan önemli organizasyonlardan biri olduğunu belirten AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, "Bu yıl 20'ncisi düzenlenen Alanya Gökbel Festivali'nde İlçe Başkanımız Mehmet Şarani Tavlı ile birlikte hemşehrilerimiz ve teşkilat mensuplarımızla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadık. Ata sporumuz yağlı güreşin yaşatılmasına katkı sunan herkese teşekkür ediyor, organizasyonda emeği geçenleri kutluyorum" dedi.

Festival süresince teşkilat mensuplarıyla da bir araya gelen heyet, birlik ve beraberlik mesajları verirken, Gökbel'in Alanya'nın sosyal ve kültürel hayatındaki önemine dikkat çekti. Vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren AK Parti heyeti, festival alanındaki coşkuya ortak olarak etkinlikleri gün boyu takip etti.