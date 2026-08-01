Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Real Madrid ile Fiorentina, 1 Ağustos Cumartesi günü Avusturya'da karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin ilgiyle takip edeceği hazırlık maçında, milli futbolcu Arda Güler'in forma giyip giymeyeceği de merak edilen başlıklar arasında yer alıyor.

AVUSTURYA'DA YENİ SEZON PROVASI

Karşılaşma, Avusturya'nın Klagenfurt kentindeki Wörthersee Stadı'nda oynanacak. Mücadele Türkiye saatiyle 19.00'da başlayacak. Yaklaşık 30 bin seyirci kapasitesine sahip stat, son yıllarda uluslararası hazırlık organizasyonlarına da ev sahipliği yapıyor. Real Madrid daha önce de hazırlık döneminde Avusturya'da maçlara çıkmıştı.

YAYIN BİLGİLERİ

Real Madrid ile Fiorentina arasındaki hazırlık karşılaşması Türkiye'de TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadele ayrıca TRT'nin dijital platformları üzerinden de takip edilebilecek. Kulübün resmi yayın kanallarında da farklı ülkeler için yayın planlaması bulunuyor.

GÖZLER ARDA GÜLER'DE

Real Madrid'de teknik ekibin sezon öncesi değerlendireceği isimlerden biri olan Arda Güler'in bu karşılaşmada süre alması bekleniyor. Genç milli futbolcu, geçtiğimiz sezon gösterdiği performansın ardından yeni sezonda daha fazla sorumluluk üstlenmeyi hedefliyor. Hazırlık maçları da oyuncuların fiziksel durumlarının ve kadro planlamasının şekillenmesi açısından önem taşıyor. Resmi kadro ve ilk 11 bilgileri ise maç saatine kısa süre kala açıklanıyor.

FİORENTİNA İÇİN DE ÖNEMLİ SINAV

İtalya Serie A temsilcisi Fiorentina da yeni sezon öncesinde kadrosunu test etmeyi sürdürüyor. Teknik heyet, yeni transferlerin uyumunu ve takımın oyun planını güçlü bir rakip karşısında değerlendirme fırsatı bulacak.

Hazırlık karşılaşmaları puan tablosuna etki etmese de teknik ekipler için oyuncu performansını gözlemleme ve yeni sezon planlamasını şekillendirme açısından önemli bir prova niteliği taşıyor. Real Madrid ile Fiorentina arasındaki mücadele de bu yönüyle futbolseverler tarafından yakından takip edilecek.