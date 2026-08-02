PERU'DA turistleri taşıyan küçük bir uçağın düşmesi sonucu 13 kişi yaşamını yitirdi. Nazca Çizgileri'ni havadan görmek amacıyla düzenlenen gezi uçuşu, kalkıştan kısa süre sonra faciayla sonuçlandı.

Peru Nazca Emniyet Müdürü Jorge Andrade, başkent Lima'ya yaklaşık 240 kilometre uzaklıktaki Pisco kentinden havalanan uçağın, Nazca kırsalında henüz bilinmeyen bir nedenle düştüğünü açıkladı. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda arama-kurtarma ve sağlık ekibi sevk edilirken, ilk incelemelerde uçakta bulunan hiç kimsenin kurtulamadığı belirlendi.

Andrade, uçakta bulunan 11 yolcu ile 2 mürettebatın tamamının yaşamını yitirdiğini belirterek, "Elimizdeki bilgilere göre 11 yolcu ve 2 mürettebat hayatını kaybetti. Şu ana kadar 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Arama ve kimlik tespit çalışmaları devam ediyor" dedi.

Yetkililer, kazaya karışan uçağın turistlere dünyanın en önemli arkeolojik miraslarından biri kabul edilen Nazca Çizgileri'ni havadan göstermek amacıyla düzenlenen tur kapsamında havalandığını ifade etti. Çöl üzerine işlenmiş dev figürleriyle tanınan Nazca Çizgileri, her yıl dünyanın farklı ülkelerinden binlerce turisti bölgeye çekiyor.

Kazanın nedenine ilişkin kesin bilgi bulunmazken, Peru Sivil Havacılık Kurumu tarafından teknik ve adli inceleme başlatıldığı bildirildi. Uzman ekiplerin enkaz alanında yürüttüğü çalışmaların ardından kazanın oluş nedenine ilişkin detaylı rapor hazırlanacağı kaydedildi.

Olay, Peru turizm sektöründe büyük üzüntü yaratırken, kazada hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor. Yetkililer, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli bilgilendirmenin yapılacağını açıkladı.