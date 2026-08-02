ABD'nin Washington eyaleti, günlerdir etkisini sürdüren orman yangınlarıyla mücadele ediyor. Özellikle Spokane kentinde hızla yayılan alevler nedeniyle eyalet yönetimi acil durum ilan ederken, binlerce kişinin güvenli bölgelere tahliyesi için çalışmalar başlatıldı.

Yetkililer, yangının kısa sürede yaklaşık 2 bin 300 dönümlük alanı küle çevirdiğini açıkladı. Rüzgarın da etkisiyle geniş bir alana yayılan alevlerin yerleşim yerlerini tehdit etmesi üzerine çok sayıda mahallede tahliye emirleri verildi. Ekipler, vatandaşların güvenli şekilde bölgeden ayrılması için yoğun mesai harcıyor.

Washington Ulusal Muhafızları da yangın söndürme çalışmalarına destek vermek amacıyla bölgeye personel ve ekipman sevk edildiğini duyurdu. İtfaiye ekipleri, havadan ve karadan yürütülen müdahalelerle alevlerin kontrol altına alınması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yetkililer, eyalet genelinde halen en az 10 büyük orman yangınıyla mücadele edildiğini belirtirken, yılın başından bu yana çıkan yangınlarda 425 bin dönümden fazla alanın kül olduğunu açıkladı. Yangınların çıkış nedenine ilişkin incelemeler devam ederken, vatandaşlara tahliye uyarılarına uymaları ve riskli bölgelere yaklaşmamaları çağrısında bulunuldu. Yetkililer, yüksek sıcaklık ve rüzgar nedeniyle yangın riskinin önümüzdeki günlerde de devam edebileceği uyarısında bulundu.