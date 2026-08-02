KONYA'nın Karatay ilçesinde ağaçlık alanda çıkan yangın paniğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen alevler, itfaiye ekiplerinin yoğun müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürülürken, yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alan zarar gördü.

Yangın, saat 14.00 sıralarında Karatay ilçesine bağlı Çatalhüyük Mahallesi Sahilyolu Sokak'taki ağaçlık alanda çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, alevlerin çevredeki alanlara sıçramaması için yoğun çaba harcadı. Yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

İlk belirlemelere göre yaklaşık 5 bin metrekarelik ağaçlık alan yangında zarar gördü. Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış nedenini belirlemek için bölgede detaylı inceleme başlatırken, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Yetkililer, sıcak hava ve rüzgar nedeniyle vatandaşları ormanlık ve ağaçlık alanlarda ateş yakmamaları konusunda bir kez daha uyardı.