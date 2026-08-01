Alanya'da bazı kişilerin, Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Servet Ünlü'nün adını kullanarak telefonla yardım veya para talebinde bulunduğuna ilişkin ihbarlar üzerine vatandaşlara uyarı yapıldı. Resmi açıklamalarda, Alanya Belediyesi adına bu yöntemle bağış ya da maddi destek talep edilmediği vurgulandı.

BELEDİYEDEN "İTİBAR ETMEYİN" ÇAĞRISI

Yapılan uyarıda, dolandırıcılık amacı taşıdığı değerlendirilen telefon aramaları ve mesajlarla vatandaşların iyi niyetinin istismar edilmeye çalışıldığı belirtildi. Belediyenin herhangi bir yardım kampanyası kapsamında kişileri tek tek arayarak para istemediği ifade edilirken, bu tür taleplerle karşılaşanların ödeme yapmaması ve kişisel bilgilerini paylaşmaması istendi.

ŞÜPHELİ DURUMLARDA RESMİ MAKAMLARA BİLDİRİN

Yetkililer, kendilerini belediye yöneticisi, kamu görevlisi veya sivil toplum kuruluşu temsilcisi olarak tanıtan kişilerin para talep etmesi halinde vatandaşların durumu emniyet birimlerine bildirmesi gerektiğini hatırlattı. Resmi kurumlar adına yapılan bağış çağrılarının mutlaka kurumun doğrulanmış iletişim kanalları üzerinden kontrol edilmesi tavsiye edildi.

BENZER YÖNTEMLER DAHA ÖNCE DE GÖRÜLDÜ

Alanya'da daha önce de belediye başkanı ve başkan yardımcılarının isimleri kullanılarak çeşitli sivil toplum kuruluşları adına yardım toplandığı iddiasıyla vatandaşların arandığı olaylar yaşanmış, belediye bu girişimlerin kendileriyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı. Benzer dolandırıcılık yöntemlerine karşı birçok kamu kurumu da zaman zaman uyarılar yayımlayarak, telefon, mesaj veya sosyal medya üzerinden yapılan para taleplerine karşı dikkatli olunmasını istiyor.

VATANDAŞLAR NELERE DİKKAT ETMELİ?

Uzmanlar ve kamu kurumları; tanımadığınız kişilerden gelen para veya bağış taleplerini doğrulamadan kabul etmemenizi, IBAN ya da kredi kartı bilgilerinizi paylaşmamanızı, şüpheli bağlantılara tıklamamanızı ve resmi kurumların yalnızca doğrulanmış internet siteleri ile sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamaları esas almanızı öneriyor.