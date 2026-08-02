AKDENİZ Elektrik Dağıtım A.Ş. (AEDAŞ), Alanya'da 2 Ağustos 2026 (bugün) tarihinde gerçekleştirilecek planlı bakım ve yatırım çalışmaları kapsamında bazı mahallelerde elektrik kesintisi uygulanacağını açıkladı. Bölgede şebekenin daha güvenli ve kesintisiz hizmet verebilmesi amacıyla yapılacak çalışmalar nedeniyle vatandaşların duyuruları kontrol ederek gerekli tedbirleri almaları istendi.

AEDAŞ'ın resmi internet sitesinde yayımlanan bilgilere göre, iş sağlığı ve güvenliği kuralları çerçevesinde gerçekleştirilecek bakım çalışmaları nedeniyle 09.30 ile 16.30 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisinden etkilenecek mahalleler:

Beyreli

Fakırcalı

Mahmutlar (Cindi Yaylası)

Yaylakonak

Yaylalı

İmamlı

Şıhlar

Kesintiden etkilenecek yayla ve bölgeler:

Beyreli Yaylası

Avla Yaylası

Boyalı Yaylası

Yaylalı Yaylası

Gödüre Yaylası

Çayarası Yaylası

Yenialiler Bölgesi

Yetkililer, planlı çalışmaların öngörülen süreden önce tamamlanması halinde elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha erken verilebileceğini belirtti. Kesinti süresince özellikle elektrikli cihaz kullanan vatandaşların gerekli önlemleri almaları ve planlamalarını buna göre yapmaları tavsiye edildi.

AEDAŞ, bakım ve yatırım çalışmalarının, elektrik altyapısının güçlendirilmesi ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla belirli periyotlarla sürdürüldüğünü bildirdi.