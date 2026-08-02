20. Geleneksel Gökbel Yağlı Pehlivan Güreşleri ve Festivali büyük bir coşkuyla başladı. Gökbel Yaylası'nda düzenlenen güreşlerin açılışı dualar eşliğinde yapılırken, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından pehlivanlar er meydanında kol bağladı. Ata sporu yağlı güreşin yaşatıldığı organizasyonda, Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen pehlivanlar kıyasıya mücadele ediyor. Alın teri, cesaret ve mertliğin ön plana çıktığı müsabakalarda, sporcular centilmence mücadeleleriyle izleyenlerden alkış aldı. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, “Er meydanına çıkan tüm pehlivanlara sakatlıktan uzak, başarılı ve centilmence bir mücadele temennisinde bulunularak, "Kazanan dostluk, kardeşlik ve ata mirasımız olsun. Allah tüm pehlivanlarımıza derman versin" mesajı verdi. Gökbel Er Meydanı'ndaki mücadelelere protokol üyeleri de yoğun ilgi gösterdi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir, Antalya Milletvekilleri Aykut Kaya ile Aliye Coşar, Gökbel Güreş Ağası Utkan Hasan Eminoğlu ve çok sayıda davetli pehlivanları yalnız bırakmadı. Festival kapsamında güreşler gün boyu devam ederken, binlerce güreşsever Gökbel Yaylası'nda ata sporunun heyecanına ortak oluyor. (Şerife ÇOBAN)

Muhabir: Gülser YİĞİT