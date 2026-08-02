ALANYA’DA Alanyum AVM karşısındaki kavşakta meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Alanyum AVM karşısındaki kavşakta meydana gelen kazada çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü kaldırıma savruldu. Şiddetli çarpışma nedeniyle motosiklet ise yaklaşık 100 metre sürüklendikten sonra durabildi. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın nasıl meydana geldiğinin belirlenmesi için inceleme başlattı.

Kaynak: Haber Merkezi