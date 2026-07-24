İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı hava sisteminin etkisiyle İstanbul'da hava koşullarının hafta sonu boyunca olumsuz seyredeceğini duyurdu. Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre, bu akşam saatlerinden itibaren hava sıcaklıklarında hissedilir derecede düşüş yaşanacak.

AKOM'un açıklamasına göre, cumartesi günü sabah saat 06.00'dan itibaren yağışların etkisini artırması bekleniyor. İstanbul genelinde aralıklarla görülecek gök gürültülü sağanak yağışların 12 ila 18 saat boyunca etkisini sürdürmesi öngörülüyor. Kent genelinde metrekareye 10 ila 30 kilogram arasında yağış düşmesi tahmin edilirken, bazı ilçelerde bu miktarın çok daha yüksek seviyelere ulaşabileceği bildirildi.

Bazı ilçelerde risk daha yüksek

Yetkililer, özellikle Karadeniz'e kıyısı bulunan Eyüpsultan, Sarıyer, Beykoz ve Şile ile Anadolu Yakası'nda yer alan Sultanbeyli, Pendik ve Tuzla ilçelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağını belirtti. Bu bölgelerde metrekareye düşecek yağış miktarının 30 ila 60 kilogram arasında olabileceği ifade edildi.

Kuvvetli yağışların kısa sürede etkili olması nedeniyle su baskını, cadde ve sokaklarda göllenme, ulaşımda aksamalar ile dere yataklarına yakın bölgelerde olumsuzluk yaşanabileceği konusunda uyarılar yapıldı.

Fırtına da bekleniyor

Sağanak yağışla birlikte kuzey yönlerden esecek rüzgarın da etkisini artıracağı belirtildi. Rüzgarın saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesinin beklendiği kaydedildi.

Yetkililer, özellikle deniz ulaşımında aksamalar yaşanabileceğini, çatı uçması, ağaç devrilmesi ve açık alanlarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların tedbirli olması gerektiğini vurguladı.

Vatandaşlara dikkat çağrısı

AKOM, zorunlu olmadıkça kuvvetli yağış sırasında trafiğe çıkılmaması, su baskını riski bulunan bölgelerden uzak durulması ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü ile resmi kurumların yapacağı güncel uyarıların takip edilmesi çağrısında bulundu.

Uzmanlar, ani yağışların kısa sürede etkisini artırabileceğine dikkat çekerek özellikle sürücülerin görüş mesafesindeki azalmaya karşı dikkatli olmalarını ve vatandaşların olası olumsuzluklara karşı hazırlıklı olmalarını istedi.