Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) verilerine dayanarak yılın ilk beş ayında hava yoluyla taşınan yolcu sayısının Türkiye nüfusunu geride bıraktığını açıkladı. Ocak-mayıs döneminde yurt geneli havalimanlarında toplam 89 milyon 36 bin 395 yolcuya hizmet verildi.

Geçen yılın aynı dönemiyle karşılaştırıldığında direkt transit yolcular dahil olmak üzere toplam trafikte yüzde 4 oranında artış kaydedildi. Bu süreçte havalimanlarına iniş ve kalkış yapan uçak sayısı üst geçişlerle beraber 892 bin 160'a ulaştı. Taşınan toplam yük miktarı ise 2 milyon 14 bin 761 ton olarak kayıtlara geçti.

TURİZM MERKEZLERİNDE HAREKETLİLİK

Akdeniz ve Ege'deki turizm merkezleri, artan yolcu trafiğinde önemli bir paya sahip oldu. Turizm odaklı havalimanlarında ilk beş ayda 16 milyon 301 bin 599 yolcuya hizmet sunuldu. Antalya Havalimanı 9 milyon 169 bin 801 yolcuyla öne çıkarken, bölgenin bir diğer önemli noktası Gazipaşa Alanya Havalimanı aynı dönemde 239 bin 578 yolcu trafiği gerçekleştirdi.

Turizm bölgelerindeki diğer verilere göre, İzmir Adnan Menderes Havalimanı 4 milyon 811 bin 757, Muğla Dalaman Havalimanı 1 milyon 140 bin 133 ve Milas-Bodrum Havalimanı 940 bin 330 yolcu ağırladı.

İSTANBUL HAVALİMANLARI NE DURUMDA?

Bakan Uraloğlu'nun aktardığına göre, İstanbul Havalimanı tek başına 32 milyon 802 bin 275 yolcuya hizmet vererek toplam trafiğin büyük bir bölümünü sırtladı. Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ise iç ve dış hatlar toplamında 19 milyon 313 bin 385 yolcu hareketi yaşandı. Atatürk Havalimanı'nda beş aylık dönemde 10 bin 488 uçak trafiği gerçekleşti.

MAYIS AYI RAKAMLARI NASIL ŞEKİLLENDİ?

Sadece mayıs ayı verileri incelendiğinde, Türkiye genelindeki havalimanlarında 21 milyon 539 bin 524 yolcu seyahat etti. Bu ayda iç hatlarda 83 bin 854, dış hatlarda 78 bin 110 uçak iniş-kalkış yaparken, toplam kargo trafiği 458 bin 234 ton seviyesinde gerçekleşti. Turizm sezonunun ivme kazandığı bu dönemdeki yolcu verileri, turizm hareketliliğinin muhtemel etkileri açısından bölgede yakından takip ediliyor.