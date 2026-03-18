Atatürk'ün değişmez kırmızı çizgisi ve vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Muhtar Selahattin Aydoğan, Fakırcalı köyüne ve bölgeyr hakim Seyirterası bölgesine , Çanakkale Zaferinin yıl dönümünde böylesine anlamlı bir çalışma yapmaktan mutlu olduklarını ifade etti. Muhtar Aydoğan, bölgeye her gün ikibin kişinin gelip doğa fotoğrafı çektiğini ifade ederek "yerli yabancı her gün ikibin kişi bölgede fotoğraf çekimi yapıyor. Artık o kadrajlarda Cumhuriyetimizin kurucusu büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve şanlı bayrağımız da olacak. Çanakkale Zaferi mizin yıl dönümünde böyle bir çalışmayı gerçekleştirdik. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

