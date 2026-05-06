Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, çevreye yayılan kötü koku üzerine harekete geçen belediye ekipleri, bir apartman dairesinden tonlarca çöp çıkardı. Sabah gazetesinin aktardığına göre, Mustafa Paşa Mahallesi'nde yaşayan Süleyman K.'nin evine giren zabıta ve temizlik görevlileri, daireyi dezenfekte ederek kilitledi. Sağlık kontrolünden geçirilen yaşlı adamın bakımevine yerleştirilmesi planlanıyor.

İCRA SATIŞI SONRASI 1 YIL EVDEN ÇIKMADI

Yirmi yıl önce eşinden boşanan ve iki kızı bulunan Süleyman K.'nin, dairesinin icra yoluyla satılmasının ardından psikolojik zorluklar yaşadığı bildirildi. Yaklaşık bir yıldır sokağa adım atmayan şahsın, komşuları ve Gebze Belediyesi tarafından kendisine ulaştırılan yemekleri tüketmeyerek evde biriktirdiği tespit edildi. Daha önce de dört kez benzer şekilde temizlenen evin, yeni sahibi tarafından tahliye edilmesi için kaymakamlığa başvuru yapıldığı açıklandı.

HALK SAĞLIĞI VE SOSYAL HİZMET BOYUTU

Daireyi yatırım amacıyla icradan satın alan Ufuk Aksu, evdeki durumun hem yangın riski taşıdığını hem de tıbbi tehlikeler barındırdığını ifade etti. Kocaeli'de yaşanan bu çöp ev vakası, Alanya gibi yoğun nüfuslu yerleşim yerlerinde de yalnız yaşayan yaşlı bireylerin sosyal takibinin önemini bir kez daha kamuoyunun dikkatine sundu. Uzmanlar, apartmanlarda oluşan ağır koku ve benzeri durumların erken ihbar edilmesinin, hem çevre sağlığını koruduğunu hem de yardıma muhtaç kişilerin devlet korumasına alınmasını hızlandırdığını belirtiyor.

Darıca Farabi Devlet Hastanesi'nde muayene edilen Süleyman K., sağlık sorunları nedeniyle ayakta durmakta zorlandığını ve sık sık bayıldığını dile getirdi. Yakın çevresinden gelen yardım tekliflerini daha önce geri çeviren yaşlı adam, kendi talebi doğrultusunda bir bakımevine yerleşmek istediğini yetkililere iletti. Evin ilaçlanarak kapatılmasının ardından sürecin sosyal hizmetler koordinasyonunda devam ettiği aktarıldı.