Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz, küresel jet yakıtı fiyatlarını son bir yılda yaklaşık iki katına çıkarırken, Avrupa havacılığını derinden sarsıyor ve turizm dengelerini değiştiriyor. 6 Mayıs 2026 itibarıyla Avrupa'da Brüksel Havayolları gibi şirketlerin yalnızca 4-6 haftalık jet yakıtı stoğu kalırken, krizin en büyük kazananı Nisan ayında petrol ve doğal gaz gelirlerini yüzde 38,7 artırarak 11,4 milyar dolara çıkaran Rusya oldu.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ JET YAKITI FİYATLARINI NASIL ETKİLEDİ?

Krizin patlak vermesiyle birlikte küresel jet yakıtı sevkiyatı geçen hafta 2,3 milyon tonun altına inerek tarihi düşük seviyeyi gördü. Avrupa'da jet yakıtı fiyatı 2026 Şubat ayı sonunda varil başına 100 dolar civarındayken, Mart ve Nisan aylarında 229 dolarla zirveye ulaştı.

Mayıs ayının başlarında fiyatlar 193 dolar bandına gerilese de, son bir yıldaki iki katlık artış maliyetleri inanılmaz boyutlara taşıdı. Küresel tedarik zincirindeki bu kırılganlık, sadece büyük petrol şirketlerini değil, günlük hayatımızdaki seyahat planlarını da doğrudan etkiliyor.

AVRUPA HAVAYOLLARI NE KADAR JET YAKITI STOKLARI KALDI?

Avrupa havacılık sektörü şu günlerde ciddi bir yakıt darboğazından geçiyor. Bölgedeki rafineri kapasitesinin sınırlı olması ve son iki buçuk yılda beş rafinerinin kapanması, arz baskısını en üst düzeye çıkardı.

Özellikle İngiltere, Hürmüz Boğazı'na olan yüksek bağımlılığı ve düşük rezerv kapasitesi nedeniyle Avrupa'da en kırılgan ülke konumunda bulunuyor. Havayolu şirketleri depolarındaki yakıtı idareli kullanmanın yollarını arıyor.

BRÜKSEL HAVAYOLLARI STOK KRİZİ NEDİR?

Avrupa'daki krizin en somut örneği Brüksel Havayolları'nda yaşanıyor. Gelen son raporlara göre şirketin elinde yalnızca 4-6 haftalık jet yakıtı stoğu kaldı.

Bu durum, Avrupa genelinde fiziksel bir arz sorununun kapıda olduğunu gösteriyor. Stokların erimesi, şirketleri acil durum planları yapmaya ve uçuş programlarında kesintiye gitmeye zorluyor.

RUSYA PETROL VE GAZ GELİRLERİ NİSAN 2026'DA NE KADAR ARTTI?

Krizin kaybedenleri olduğu kadar kazananları da var ve bu tablonun en tepesinde Rusya yer alıyor. Küresel enerji piyasalarındaki fiyat dalgalanmaları, Rusya'nın kasasını doldurmaya devam ediyor.

Nisan 2026 verilerine göre, Rusya'nın petrol ve doğal gaz gelirleri bir önceki aya kıyasla yüzde 38,7 oranında rekor bir artış gösterdi. Bu artışla birlikte elde edilen gelir 856 milyar rubleye, yani yaklaşık 11,4 milyar dolara ulaştı.

TÜRKİYE JET YAKITI KRİZİNDEN NASIL ETKİLENİYOR?

Avrupa'nın aksine Türkiye, üretim altyapısı sayesinde bu krizi fiziksel bir kıtlık yaşamadan atlatıyor. TÜPRAŞ ve SOCAR gibi güçlü rafinerilere sahip olan Türkiye, jet yakıtı üretiminde iç talebi kendi başına karşılayabiliyor.

Bu sayede Türk havacılık sektörü için kısa vadede bir arz sorunu ya da yakıt bulamama tehlikesi beklenmiyor. Ancak küresel fiyat artışları, maliyetler üzerinden Türkiye'yi de ister istemez vuruyor.

UÇAK BİLETİ FİYATLARI NE KADAR ARTACAK?

Türkiye'deki havayolu şirketlerinin toplam maliyetlerinin yaklaşık yüzde 30'unu yakıt giderleri oluşturuyor. Son üç ayda jet yakıtı fiyatlarında yaşanan yüzde 60'lık artış, bilet fiyatlarına doğrudan yansımaya başladı.

Maliyetlerdeki bu yükseliş, uçak biletlerinde yaklaşık yüzde 20 oranında bir artışa neden oldu. Özellikle de bütçe dostu tatil planı yapanlar için...

TÜRK HAVA YOLLARI UÇUŞLARI AZALTIYOR MU?

Küresel çapta havayolları, artan maliyetler ve azalan stoklar nedeniyle Mayıs 2026 uçuş programlarından toplam 2 milyon koltuk kapasitesini çıkardı. Lufthansa 20 bin kısa mesafeli uçuşu iptal etme kararı alırken, Air France-KLM uzun menzilli uçuşlara ek ücret getirdi.

Türk Hava Yolları da bu küresel daralmadan nasibini aldı. THY, son iki haftada uçuş kapasitesini aşağı yönlü revize eden taşıyıcılar arasına katılarak operasyonel verimliliği korumaya çalışıyor.

AVRUPALI TURİSTLER TÜRKİYE'YE GELMEKTEN VAZGEÇER Mİ?

Uçak bileti fiyatlarındaki sert yükseliş, Avrupalı turistlerin seyahat alışkanlıklarını değiştiriyor. Birçok turist, uçak yerine kara yolu veya trenle ulaşılabilen İtalya ve İspanya gibi destinasyonlara yöneliyor.

Bu durum, uçuşa bağımlı olan Türkiye pazarında rezervasyonların düşmesine yol açıyor. Bazen dünyanın bir ucundaki bir boğazda yaşanan gemi trafiği sorunu, Akdeniz'deki bir şezlongun boş kalmasına yetiyor da artıyor bile.

JET YAKITI KRİZİ TATİL PLANLARINI İPTAL ETTİRİR Mİ?

Türkiye, 2026'nın ilk çeyreğinde 9,2 milyon ziyaretçi ağırlayarak 9,9 milyar dolar turizm geliri elde etmişti. Ancak artan bilet fiyatları ve iptal edilen uçuşlar, yaz sezonu için endişeleri artırıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ikinci çeyrek için "temkinli bekleyiş" içinde olduklarını ifade etti. Turizmciler, şu an mevcut rezervasyonları korumaya odaklanmış durumda.

HÜRMÜZ BOĞAZI KRİZİ ALANYA'YA TURİST GELİŞİNİ NASIL ETKİLER?

Alanya, coğrafi konumu gereği tamamen uçuşa bağımlı bir turizm destinasyonu. Avrupalı turistlerin yüksek bilet fiyatları nedeniyle kara yoluyla gidebilecekleri alternatif ülkelere kayması, ilçedeki yaz sezonu rezervasyonlarında gecikmelere ve azalmalara yol açıyor.

Özellikle son dakika rezervasyonlarının bu yıl Alanya turizmi için çok daha belirleyici olması bekleniyor. Turistler fiyatların düşmesini beklerken, tesisler de planlama yapmakta zorlanıyor.

ALANYA TURİZM SEZONU 2026'DA JET YAKITI KRİZİNDEN ETKİLENİR Mİ?

Fiziksel yakıt sıkıntısı olmasa da, krizin yarattığı maliyet şoku Alanya ekonomisinde hissediliyor. "Her şey dahil" sistemiyle çalışan oteller, aylar öncesinden satılmış paketlerdeki maliyet artışlarını fiyatlara yansıtmakta zorlanıyor, bu da kârlılık üzerinde ciddi bir baskı oluşturuyor.

Alanya'daki rent a car işletmecilerinden taksicilere, kuyumculardan restoran esnafına kadar herkes, bilet fiyatlarındaki artışın turist sayısını düşürme riskini yakından takip ediyor. İlçedeki yerel ekonomi, Bakanlığın "temkinli bekleyiş" stratejisine paralel olarak adımlarını dikkatli atıyor.

TÜRKİYE'NİN RAFİNERİ KAPASİTESİ JET YAKITI KRİZİNE KARŞI NE KADAR DAYANIKLI?

Avrupa'daki rafineri eksikliği ve tedarik zinciri kırılmaları sürerken, Türkiye'nin mevcut rafineri altyapısı büyük bir avantaj sağlıyor. İç talebin sorunsuz karşılanması, ülkeyi bölgesel bir lojistik merkez haline getirme potansiyeli taşıyor.

Uzun vadede hava yolculuğunun daha elit bir aktiviteye dönüşeceği konuşulsa da, Türkiye'nin arz güvenliği sayesinde turizmdeki rekabet gücünü koruması umut ediliyor.