Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) ile İYİ Parti arasında, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin gündeme getirdiği yeni süreç önerisi üzerinden başlayan siyasi tartışma sertleşiyor. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, yaptığı yazılı açıklamayla İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun eleştirilerine yanıt verdi.

Tartışmanın fitili, İYİ Parti lideri Dervişoğlu'nun TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmayla ateşlendi. Dervişoğlu, Bahçeli'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörü" statüsü önerdiğini savunarak, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almış bir hükümlüye resmi yetki alanı, bütçe veya ofis verilmesinin hukuken mümkün olmadığını belirtti. Dervişoğlu, bu durumu "delilik" olarak nitelendirerek MHP liderine tepki gösterdi.

MHP'DEN 'TERÖRSÜZ TÜRKİYE' VURGUSU

Bu açıklamaların ardından MHP cephesinden yanıt gecikmedi. Büyükataman tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, Bahçeli'nin adımları emperyalizmin planlarını bozmayı hedefleyen kararlı bir devlet politikası olarak nitelendirildi. Büyükataman, Terörsüz Türkiye hedefinin teröre taviz vermek değil, terörle mücadeleyi taçlandırmak olduğunu ifade etti.

Açıklamasında İYİ Parti yönetimini sert sözlerle eleştiren Büyükataman, Dervişoğlu ve partisinin siyasi tükeniş içinde olduğunu öne sürdü. "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" önerisinin bir pazarlık veya teslimiyet olmadığını vurgulayan Büyükataman, bu hamlenin ortak akılla terörü tarihe karıştırmak için yapıldığını, karşı çıkanların ise yabancı başkentlerin projelerine "aparat" olduklarını savundu.

ALANYA SİYASETİNDE YAKINDAN İZLENİYOR

Ankara'da yükselen bu siyasi tansiyon, Alanya kamuoyunda ve yerel siyasi çevrelerde de yakından takip ediliyor. Milliyetçi seçmen tabanının güçlü olduğu bölgelerde, her iki partinin genel merkez düzeyindeki bu keskin söylem çatışmasının olası yansımaları dikkat çekiyor. "Barış Süreci ve Siyasallaşma Koordinatörlüğü" kavramının hukuki ve siyasi altyapısının nasıl şekilleneceği, siyasetin önümüzdeki günlerdeki ana gündem maddelerinden biri olmaya devam edecek.

MHP Genel Sekreteri Büyükataman, devletin pazarlık yapmayacağını belirterek sürece dair kararlılık mesajıyla açıklamasını tamamladı. Büyükataman, emperyalist efendilerinin diliyle konuşan aparatların kaybedeceğini ve terörün Türkiye'nin gündeminden tamamen çıkacağını aktardı.