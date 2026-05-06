Alanya'nın Cikcilli Mahallesi'nde yer alan bir hostelde konaklayan 58 yaşındaki Vecdi Şimşek, odasında hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede şahsın yaşamını yitirdiği tespit edildi.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre olay, Şimşek'in uzun süre odasından çıkmaması üzerine fark edildi. Durumdan şüphelenen tesis personeli, kontrol amacıyla odaya girdiğinde şahsı yerde yatarken buldu. Olayın ardından personel tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Bölgeye hızla polis ve acil sağlık ekipleri yönlendirildi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Olay yerine ulaşan sağlık görevlileri, yaptıkları ilk kontrolde Vecdi Şimşek'in hayatını kaybettiğini belirledi. Şimşek'in cansız bedeni, gerekli incelemelerin yapılması amacıyla Alanya Belediyesi morguna sevk edildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLERDE ADLİ SÜREÇ

Konaklama tesislerinde meydana gelen bu tür ani ölümlerde, standart adli prosedürler gereği kolluk kuvvetleri tarafından detaylı olay yeri incelemesi yapılıyor. Şahsın kesin ölüm nedeni, savcılık talimatıyla gerçekleştirilecek otopsi raporunun ardından netlik kazanacak. Emniyet güçlerinin olayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.