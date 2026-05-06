Ankara kulislerinde, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) saflarında yer alan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın siyasi rotasını değiştireceği konuşuluyor. Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan'ın aktardığına göre, Köksal yakın zamanda AK Parti'ye katılacak.

Tv100 ekranlarında Başak Şengül'ün sunduğu programa katılan Burhan, elindeki bilgiyi doğrudan güvendiği kaynaklardan aldığını belirtti. Canlı yayında konuyu gündeme getiren gazeteci, söz konusu parti değişiminin kısa süre içinde gerçekleşeceğini iddia etti.

ÖZGÜR ÖZEL'İN YARGI BASKISI İDDİASI

Bu gelişme, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in geçmişteki açıklamalarını yeniden gündeme taşıdı. Özel, iktidarın muhalif belediye başkanlarını kendi tarafına çekmek amacıyla yargıyı bir baskı unsuru olarak kullandığını savunmuştu. Partisinden ayrılmayan bazı yerel yöneticilerin soruşturma ve tutuklanma tehdidi altında bırakıldığı öne sürülmüştü.

SİYASİ KULİSLERDEKİ HAREKETLİLİK

Söz konusu süreçte adı geçen ve parti geçişi yapan yerel yöneticiler arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Aydın Söke Belediye Başkanı Mustafa İberya Arıkan, Aydın Sultanhisar Belediye Başkanı Osman Yıldırımkaya ve Aydın Yenipazar Belediye Başkanı Malik Ercan bulunuyor. Ayrıca Şırnak İdil Karalar Belde Belediye Başkanı Hasan Turgut, Çorum Ortaköy Aştağul Belde Belediye Başkanı Şenol Öncül ve Adıyaman Besni Belediye Başkanı Reşit Alkan da bu listede yer alıyor.

BELEDİYELERDEKİ DEĞİŞİM YAKINDAN İZLENİYOR

Yaşanan bu ulusal siyasi gelişmelerin muhtemel etkileri, Alanya kamuoyu ve yerel siyaset çevreleri tarafından da yakından takip ediliyor. Belediye başkanlıkları düzeyindeki parti değişimleri, genel siyasi dengelerin nasıl şekilleneceğine dair önemli veriler sunarken, yerel yönetimlerin gelecekteki pozisyonlarını da etkiliyor.