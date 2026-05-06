Fenerbahçe'nin 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlık yarışı tüm hızıyla devam ediyor. Eski başkan Aziz Yıldırım'ın 6 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen adaylığını açıklaması ve diğer adaylara yaptığı birleşme çağrısı dengeleri tamamen değiştirdi.

Mevcut başkan Sadettin Saran'ın "Fenerbahçe'de yeni bir sayfa açılması için" diyerek aldığı bu seçim kararı, sarı-lacivertli camiada büyük bir hareketlilik yarattı. Gözler şimdi adayların atacağı adımlarda.

FENERBAHÇE BAŞKANLIK SEÇİMİ NE ZAMAN 2026?

Sarı-lacivertli kulübün kaderini belirleyecek olan seçimli olağanüstü genel kurul, 6-7 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak. Kongre üyeleri bu iki günde sandık başına giderek yeni başkanı seçecek.

Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte kulisler de oldukça hareketlendi. Özellikle Alanya gibi Fenerbahçe taraftarının çok yoğun olduğu bölgelerde, yaz sezonunun başlangıcına denk gelen bu tarihler heyecanla bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM FENERBAHÇE'YE YENİDEN BAŞKAN OLACAK MI?

Eski başkan Aziz Yıldırım, 6 Mayıs 2026'da yaptığı resmi açıklamayla başkanlığa yeniden aday olduğunu duyurdu. Bu hamle, taraftarlar arasında büyük bir yankı uyandırdı.

Yıldırım'ın sadece aday olmakla kalmayıp, diğer adayları da kendi listesinde toplanmaya çağırması stratejik bir adım olarak değerlendiriliyor. Seçimi kazanıp kazanamayacağını ise kongre üyelerinin tercihleri belirleyecek.

BARIŞ GÖKTÜRK NEDEN ADAYLIKTAN ÇEKİLDİ?

Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısına ilk olumlu yanıt başkan adayı Barış Göktürk'ten geldi. Göktürk, 6 Mayıs 2026'da yaptığı açıklamayla adaylıktan çekildiğini ve Yıldırım'a destek vereceğini ilan etti.

Göktürk kararını açıklarken, "Fenerbahçe’mizin tek vücut olması ve sayın Aziz Yıldırım’ın başkanlığında birleşerek tek liste olarak seçime gidilmesi camiamız açısından güçlü bir mesaj vermenin yanı sıra sportif başarı için önemli bir fırsat olacaktır" ifadelerini kullandı.

Daha önceki bir açıklamasında "Fenerbahçe’de artık kişilerin değil, modellerin tartışılması gerektiğini" belirten Göktürk'ün bu kararı, kulüp içi dinamiklerde birleşme eğilimini gösteriyor.

ALİ KOÇ FENERBAHÇE BAŞKANLIĞINA ADAY OLACAK MI?

Eski başkan Ali Koç'un yeniden aday olup olmayacağı şu an camianın en çok merak ettiği konulardan biri. Koç'a yakın çevresinden ve eski yönetiminden "başkan adayı ol" yönünde ciddi bir baskı geldiği belirtiliyor.

Kulislerde konuşulanlara göre Ali Koç'un önümüzdeki hafta içinde nihai kararını vermesi bekleniyor. Onun kararı, seçimdeki rekabetin boyutunu doğrudan etkileyecek.

AZİZ YILDIRIM'IN YÖNETİM KURULU LİSTESİNDE KİMLER VAR?

Aziz Yıldırım'ın tam yönetim kurulu listesi henüz kamuoyuyla resmi olarak paylaşılmış değil. Ancak kulislerde ve ilk yansımalarda listesinin ilk 5 isminin Mahmut Uslu, Nihat Özbağı, Ömer Onan, Barış Göktürk ve Önder Fırat olacağı konuşuluyor.

Özellikle Barış Göktürk'ün adaylıktan çekilip listeye dahil olması, bu kadronun güçlenmesini sağladı. Taraftarlar şimdi listenin geri kalanını merakla bekliyor.

FENERBAHÇE'DE SEÇİMDE KİMLER ADAY?

Şu an itibarıyla resmi olarak adaylığını açıklayan isimler arasında Aziz Yıldırım ve eski yönetici Hakan Safi bulunuyor. Daha önce aday olan Barış Göktürk çekilirken, eski yönetici Mehmet Ali Aydınlar da daha önce adaylıktan vazgeçtiğini duyurmuştu.

Gözler şimdi Ali Koç'un vereceği karara çevrilmiş durumda. Tüm adayların netleşmesi önümüzdeki günlerde sağlanacak.

HAKAN SAFİ ADAYLIKTAN ÇEKİLECEK Mİ?

5 Mayıs 2026'da adaylığını açıklayan eski yönetici Hakan Safi, Aziz Yıldırım'ın birleşme çağrısını kabul etmediğini bildirmişti.

Safi'nin bu net duruşu, seçimde en az iki listenin yarışma ihtimalini güçlendiriyor. Kendi vizyonuyla yola devam etme kararı alan Safi'nin tutumu yakından takip ediliyor.

FENERBAHÇE'DE TEK LİSTE OLACAK MI?

Barış Göktürk'ün çekilmesiyle "birleşik liste" potansiyeli doğsa da, Hakan Safi'nin duruşu ve Ali Koç'un olası adaylığı tek liste ihtimalini şu an için zayıflatıyor.

Camia içinde "tek vücut olma" isteği yüksek sesle dillendirilse de, demokratik bir yarışın yaşanması bekleniyor.

AZİZ YILDIRIM'IN TRANSFER VAATLERİ NELER?

Aziz Yıldırım'ın seçim kampanyasındaki transfer vaatleri ve teknik direktör planları henüz kamuoyuyla paylaşılmadı.

Sportif başarının şifrelerini verecek olan bu vaatler açıklandığında, taraftarın reaksiyonu çok daha net ölçülebilecek.

FENERBAHÇE SEÇİM SONUCU KULÜBÜN GELECEĞİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Seçimi kazanacak adayın vizyonu, kulübün önümüzdeki yıllardaki sportif ve mali yapısını doğrudan şekillendirecek. Bu durum sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de yankı bulacak.

Seçimi kazanacak adayın vizyonu, kulübün önümüzdeki yıllardaki sportif ve mali yapısını doğrudan şekillendirecek. Bu durum sadece İstanbul'da değil, tüm Türkiye'de yankı bulacak.

Ayrıca Alanyaspor ile Fenerbahçe arasındaki sportif ilişkiler ve maç atmosferleri de yeni yönetimin vizyonuna göre yeni bir boyut kazanacaktır.