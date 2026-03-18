Ramazan Bayramı öncesi son hazırlıklarını yapan vatandaşlar, 19 Mart 2026 Perşembe Arefe günü kargolar açık mı sorusuna yanıt arıyor. Özellikle Alanya ve çevresinde kargo gönderimi planlayanlar için çalışma saatleri büyük önem taşıyor. Arefe günü kargo firmaları genel uygulamaya paralel şekilde yarım gün hizmet verecek.

KARGOLAR AREFE GÜNÜ KAÇA KADAR AÇIK?

Geçmiş yıllardaki uygulamalara benzer şekilde, 19 Mart Arefe günü kargo firmalarının büyük bölümü sabah saatlerinde hizmete başlayıp öğleye kadar açık olacak. Öğleden sonra ise hem şubelerde işlem yapılmayacak hem de dağıtım hizmeti durdurulacak.

Saat aralıkları firmaya göre değişebilmekle birlikte, genel olarak 09.00 – 12.30 / 13.00 arasında hizmet verilmesi bekleniyor.

ALANYA’DA PTT VE ÖZEL KARGO KULLANANLAR DİKKAT

Alanya, Manavgat ve Gazipaşa’da PTT Kargo başta olmak üzere özel kargo firmaları da benzer şekilde yarım gün çalışacak. Ancak bazı şubeler yoğunluğa veya operasyonel duruma göre saatlerde değişiklik yapabiliyor.

Bu nedenle özellikle aynı gün teslim, hızlı kargo veya son gün gönderimi planlayan vatandaşların, işlem yapmadan önce ilgili şubenin güncel saat bilgisini kontrol etmesi öneriliyor.

BAYRAMDA KARGOLAR ÇALIŞACAK MI?

Ramazan Bayramı süresince kargo firmalarının büyük bölümü hizmet vermeyecek. Resmi tatil kapsamında değerlendirilen bayram günlerinde dağıtım yapılmayacak ve şubeler kapalı olacak.

Bayram sonrası ilk iş gününde ise kargo yoğunluğunun artması bekleniyor. Bu nedenle gönderilerin mümkünse Arefe günü öğle saatlerinden önce tamamlanması önem taşıyor.

VATANDAŞLARA PLANLAMA UYARISI

Kargo işlemlerinde aksama yaşamamak için, özellikle Alanya’da bayram öncesi kargo gönderimi yapacak vatandaşların erken saatlerde işlem yapması ve resmi duyuruları takip etmesi gerekiyor. Aksi halde gönderiler bayram sonrasına kalabilir.