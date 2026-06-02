MotoGP takviminiň en prestijli duraklarından biri olan İtalya Grand Prix’sinde sprint yarışı büyük heyecana sahne oldu. Prima Pramac Yamaha adına yarışan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, Mugello Pisti’nde gerçekleştirilen mücadelede damalı bayrağı 17’nci sırada geçti.

Dünya Superbike Şampiyonası’nda üç kez zirveye çıkan milli sporcu, MotoGP kariyerinin ilk döneminde yeni motosiklet, lastik ve yarış dinamiklerine uyum sağlamaya çalışıyor. Mugello’daki sprint yarışı da bu adaptasyon sürecinin önemli etaplarından biri oldu.

Yarışın galibi ise Trackhouse takımının İspanyol pilotu Raul Fernandez oldu. Fernandez, sprint yarışında rakiplerini geride bırakarak birinciliğe ulaştı.

Toprak Razgatlıoğlu için asıl mücadele ana yarışta devam edecek. Ay-yıldızlı sporcumuz, MotoGP sahnesinde Türkiye’yi temsil etmeyi sürdürürken, Mugello’daki ana yarışta puan barajına yaklaşmak ve daha üst sıralarda yer almak için piste çıkacak.

MotoGP’de yarışan ilk Türk sporcu olarak Türk motor sporları tarihine adını yazdıran Razgatlıoğlu’nun performansı, özellikle Alanya ve Türkiye’deki motor sporları tutkunları tarafından yakından takip ediliyor.