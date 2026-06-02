CHP'de gözlerin çevrildiği Merkez Yürütme Kurulu (MYK) listesi belli oldu. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başkanlığında şekillenen yeni yönetim kadrosu kamuoyuna duyuruldu. Parti Sözcülüğü görevine Müslim Sarı'nın getirilmesi dikkat çeken kararlar arasında yer aldı.

Genel Merkez'de yapılan açıklamada, yeni MYK'nın 19 kişiden oluştuğu belirtildi. Açıklanan isimler arasında hem parti yönetiminde daha önce görev almış isimler hem de yeni dönemde farklı alanlardan sorumlu olacak yöneticiler yer aldı.

Yeni MYK'da görev dağılımı şu şekilde açıklandı:

Genel Sekreter: Rıfat Nalbantoğlu

Rıfat Nalbantoğlu Yurtiçi Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Orhan Sarıbal

Orhan Sarıbal Sayman: Bülent Kuşoğlu

Bülent Kuşoğlu Parti Sözcüsü ve Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Müslim Sarı

Müslim Sarı Medya ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Deniz Demir

Deniz Demir İş Dünyasından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Cemal Canbolat

Cemal Canbolat Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Necdet Saraç

Necdet Saraç Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Yıldırım Kaya

Yıldırım Kaya Kültür ve Sanat Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı: Berhan Şimşek

Parti yönetiminde yapılan bu değişikliğin, Kılıçdaroğlu'nun yeniden şekillendirdiği CHP yönetim modelinin ilk adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Son günlerde CHP kulislerinde Müslim Sarı, Orhan Sarıbal, Bülent Kuşoğlu ve Deniz Demir gibi isimlerin MYK'da yer alacağı yönünde iddialar gündeme gelmişti. Açıklanan listeyle birlikte bu beklentilerin önemli bölümü doğrulanmış oldu.

Yeni MYK'nın önümüzdeki günlerde parti politikaları, yerel yönetimler, örgütlenme çalışmaları ve kamuoyu iletişimi başlıklarında izleyeceği yol haritası merakla takip ediliyor.