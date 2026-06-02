Kamuoyunda yakından takip edilen davada, televizyoncu ve iş insanı Acun Ilıcalı ile birlikte toplam 8 sanığın yargılandığı dosyada karar çıktı. İstanbul'da görülen davada mahkeme, sanıkların üzerlerine atılı suçları işlediklerine dair yeterli ve kesin delil bulunmadığı gerekçesiyle beraatlerine hükmetti.

Dava, yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yapıldığı ve bu yolla insanların bahis oynamaya teşvik edildiği iddiaları üzerine başlatılan soruşturmanın ardından açılmıştı. Soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede Acun Ilıcalı'nın yanı sıra sahibi olduğu TV8 televizyon kanalı ile Exxen dijital platformunda görev yapan bazı yöneticiler de sanık olarak yer almıştı.

5 YIL 3 AYA KADAR HAPİS TALEP EDİLMİŞTİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanıkların "kişileri yasa dışı bahis ve şans oyunlarına teşvik etmek" suçunu işledikleri öne sürülmüş, Acun Ilıcalı ve diğer sanıklar hakkında 5 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Hazırlanan iddianame İstanbul 25. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilmiş ve sanıklar hakkında yargılama süreci başlatılmıştı.

MAHKEMEDEN BERAAT KARARI ÇIKTI

Yargılama sürecinde tarafların savunmalarını, dosyadaki delilleri ve bilirkişi raporlarını değerlendiren mahkeme heyeti, Acun Ilıcalı ile birlikte yargılanan 7 sanık hakkında beraat kararı verdi.

Kararla birlikte sanıklar hakkındaki ceza istemi ortadan kalkarken, dava da ilk derece mahkemesi nezdinde sonuçlanmış oldu.