Dijital platformlarda 'Aishe' sahne adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler'in yaşamını yitirdiği bildirildi. Genç müzisyenin vefat haberi, kardeşinin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamayla kamuoyuna duyuruldu. Kardeşi, ölüm nedeninin ardında ciddi tıbbi ihmaller zinciri olduğunu öne sürdü.

Kardeşinin aktardığı iddialara göre, Güler'in rahatsızlığı bir kulak enfeksiyonu ile başladı ve ardından yüz felcine dönüştü. Yapılan ameliyat sonrası taburcu edilen sanatçıya uygulanan kortizon tedavisinin vaskülit rahatsızlığını tetiklediği iddia edildi. Fenalaşarak acil servise başvuran Güler'in ilk müdahalenin ardından evine gönderildiği belirtildi.

Durumunun giderek ağırlaşması üzerine tekrar hastaneye kaldırılan sanatçının, dört gün boyunca teşhis konulmadan bekletildiği öne sürüldü. Kardeşinin paylaştığı ifadelerde, hastanın daha da kötüleşerek yoğun bakıma alındığı ve başından beri Behçet hastalığı ihtimali dile getirilmesine rağmen bunun dikkate alınmadığı savunuldu. İddiaya göre romatoloji bölümü, kesin teşhisi sanatçının vefatından sadece bir gün önce koyabildi.

VASKÜLİT VE BEHÇET HASTALIĞI NEDİR?

Tıbbi literatürde vaskülit, kan damarlarının iltihaplanması durumu olarak tanımlanırken; Behçet hastalığı, vücudun farklı bölgelerindeki damarlarda iltihaba yol açan nadir bir bağışıklık sistemi sorunu olarak biliniyor. Erken teşhisin kritik olduğu bu tür romatolojik rahatsızlıklarda, tedavi sürecinin gecikmesi hayati riskleri artırabiliyor.

Sanatçının ölümüne ve tedavi sürecindeki gecikme iddialarına ilişkin ilgili sağlık kuruluşundan henüz resmi bir açıklama yapılmadı. İddiaların odağındaki hastanenin sürece dair vereceği yanıt bekleniyor.