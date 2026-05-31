Real Madrid formasıyla mücadele eden 21 yaşındaki milli futbolcumuz Arda Güler, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en büyük organizasyonunda prestijli bir ödülün sahibi oldu. Açıklanan karara göre genç yetenek, Şampiyonlar Ligi'nde geride kalan sezonun çıkış yapan oyuncusu unvanını elde etti.

İspanyol devinin kilit isimleri arasına girmeye başlayan Arda Güler, sezon boyunca sergilediği istikrarlı performansla spor kamuoyunun gündeminde kalmayı başardı. Geride kalan sezonda toplam 51 resmi karşılaşmada süre alan yıldız oyuncu, bu maçlarda 6 gol atıp 14 asist üreterek skora tam 20 kez doğrudan katkı sağladı.

BAYERN MÜNİH MAÇINDAKİ PERFORMANSI

Başarılı oyuncunun Şampiyonlar Ligi'ndeki en akılda kalıcı performansı Bayern Münih deplasmanında yaşandı. Alman ekibine karşı oynanan zorlu mücadelede jeneriklik iki gole imza atan Arda Güler, sergilediği üstün bireysel oyuna rağmen takımının turnuvaya veda etmesinin önüne geçememişti.

BU İSTATİSTİKLER NE ANLAM İFADE EDİYOR?

Şampiyonlar Ligi seviyesinde elde edilen çıkış yapan oyuncu ödülü, genç futbolcuların uluslararası arenadaki rüştünü ispatlaması açısından kritik bir eşik olarak kabul ediliyor. Özellikle 51 maçlık uzun bir sezonda ulaşılan 20 gollük doğrudan katkı, 21 yaşındaki oyuncunun sadece teknik yeteneğiyle değil, fiziksel devamlılığı ve maç tecrübesiyle de elit seviyeye kalıcı olarak uyum sağladığını gösteriyor.