İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan eski futbolcu Ümit Karan hakkında açılan davanın ilk duruşması İstanbul Adliyesi’nde görüldü. Duruşmada savunması alınan Karan hakkında mahkeme heyeti, yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol uygulanarak tahliye kararı verdi.

Kamuoyunun yakından takip ettiği davada, tutuklu bulunduğu süre boyunca cezaevinde kalan Ümit Karan, ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada tarafların beyanlarını ve dosya kapsamındaki delilleri değerlendiren mahkeme, sanığın tutuksuz yargılanmasına hükmetti.

OPERASYON KAPSAMINDA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık, Narkotik ve Ekonomik Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından geniş çaplı operasyon düzenlenmişti.

Soruşturma kapsamında aralarında Ümit Karan’ın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alınmıştı. Şüpheliler hakkında "Uyuşturucu ticareti", "Uyuşturucu kullanılmasını kolaylaştırmak" ile "Fuhşa teşvik etmek, aracılık etmek veya yer temin etmek" suçlamalarıyla işlem yapılmış, 13 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

10 YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTEMİ

Soruşturmanın tamamlanmasının ardından hazırlanan iddianamede Ümit Karan hakkında "Uyuşturucu madde ticareti" suçundan dava açıldı. Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Karan’ın 10 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

Dava sürecinin ilerleyen aşamalarında mahkeme heyeti tarafından deliller, tanık beyanları ve soruşturma dosyasındaki diğer unsurlar değerlendirilecek. Yargılama süreci sonunda sanıkların hukuki durumları netlik kazanacak.

ADLİ KONTROL ŞARTI UYGULANDI

Mahkeme heyeti, ilk duruşmada verdiği ara kararda Ümit Karan’ın tahliyesine karar verirken, yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasını da kararlaştırdı. Böylece Karan, dava sonuçlanıncaya kadar adli kontrol hükümleri kapsamında takip edilecek.

Türk futbolunun tanınan isimlerinden biri olan Ümit Karan’ın yargılandığı dava, spor camiası ve kamuoyu tarafından yakından izlenmeye devam ediyor.

Öte yandan hukuk uzmanları, tahliye kararının davanın sonucu anlamına gelmediğini, yargılamanın ilerleyen duruşmalarda devam edeceğini belirtiyor. Mahkemenin nihai kararı, tüm delillerin değerlendirilmesinin ardından verilecek.