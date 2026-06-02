İl sayısının artırılmasına yönelik tartışmalar sürerken, il statüsü kazanabilecek ilçeler yeniden kamuoyunun gündemine geldi. Nüfus büyüklüğü, il merkezine uzaklık, ekonomik yapı ve bölgesel hizmet kapasitesi gibi kriterler dikkate alınarak hazırlanan değerlendirmelerde, Alanya en güçlü adaylar arasında gösterildi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) daha önce kamuoyuna yansıyan kriterlerine göre bir ilçenin il olabilmesi için nüfusunun en az 100 bin olması ve bağlı bulunduğu il merkezine en az 30 kilometre uzaklıkta bulunması gerekiyor.

ALANYA'NIN NÜFUSU 371 BİNİ AŞTI

Antalya Alanya, 371 bin 547 kişilik nüfusuyla listede yer alan en büyük ilçelerden biri konumunda bulunuyor. Turizm, ticaret, tarım ve hizmet sektörlerinde sahip olduğu ekonomik hacim nedeniyle uzun yıllardır il olması gerektiği yönünde görüşler dile getiriliyor.

Alanya, yaz aylarında milyonlarca yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlarken, kamu hizmetleri açısından da birçok il düzeyindeki yerleşimden daha büyük bir nüfusa hizmet veriyor.

MANAVGAT DA LİSTEDE

Antalya'dan listeye giren bir diğer ilçe ise 266 bin 480 nüfuslu Manavgat oldu. Turizm gelirleri ve nüfus büyüklüğüyle dikkat çeken Manavgat da il olması beklenen ilçeler arasında gösteriliyor.

İL OLMASI BEKLENEN İLÇELER

Kamuoyuna yansıyan listede şu ilçeler yer aldı:

Yüksekova, Midyat, Polatlı, Elbistan, Kahta, Kozan, Ünye, Ergani, Ereğli (Konya), Lüleburgaz, Nazilli, Cizre, Bandırma, Erciş, Ereğli (Zonguldak), Edremit, Fethiye, İskenderun, Manavgat, Siverek, İnegöl, Çorlu, Tarsus ve Alanya.

KARAR İÇİN YASAL DÜZENLEME GEREKİYOR

Uzmanlar, nüfus ve uzaklık kriterlerini karşılamanın tek başına il olmak için yeterli olmadığını belirtiyor. Bir ilçenin il statüsü kazanabilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından yasal düzenleme yapılması gerekiyor.

Şu an için Alanya'nın il olmasına yönelik resmi bir yasa teklifi veya kesinleşmiş bir karar bulunmuyor. Ancak ilçenin adı, il olması beklenen yerleşimler arasında uzun yıllardır gündemdeki yerini koruyor.