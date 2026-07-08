ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yaptığı resmi bildirimle yeni bir teknoloji projesi üstlendiğini açıkladı. Şirket, son kullanıcısı bir kamu kurumu olan proje kapsamında özel bir firmadan yüksek bütçeli bir sipariş aldı.

Sözleşmenin merkezinde "Yapay Zeka Destekli Güvenlik Cihazları ile Toplu Taşıma Araçlarının Dijital Dönüşüm Sistemleri Projesi" yer alıyor. KAP üzerinden paylaşılan verilere göre, bu teknoloji odaklı projenin toplam sipariş bedeli 3,45 milyon euro olarak gerçekleşti.

CİROYA OLUMLU YANSIYACAK

Teknoloji şirketi tarafından yapılan değerlendirmede, söz konusu anlaşmanın firmanın genel faaliyetlerine ve mali tablolarına doğrudan pozitif etki yapmasının beklendiği vurgulandı. Kamuya hizmet verecek olan bu sistemin, ulaşım güvenliği standartlarını dijital altyapı ile desteklemesi planlanıyor.

TOPLU TAŞIMADA YAPAY ZEKA NE İŞE YARAR?

Son yıllarda kamu ulaşım sektöründe hız kazanan dijital dönüşüm adımları, yapay zeka entegrasyonu ile yeni bir boyuta taşınıyor. Bu tür güvenlik ve dönüşüm projeleri genel hatlarıyla araç içi akıllı kamera sistemleri, şüpheli durum tespiti, anlık yolcu yoğunluğu analizi ve güzergah optimizasyonu gibi pratik faydalar sunuyor. Böylece hem günlük yolcu güvenliği en üst seviyeye çıkarılıyor hem de toplu taşıma ağlarının daha verimli bir şekilde yönetilmesi hedefleniyor.