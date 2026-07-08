Beşiktaş Kulübü, bonservisi elinde bulunan milli futbolcu Salih Özcan transferini resmi açıklamayla kamuoyuna duyurdu. Siyah-beyazlı yönetim, tecrübeli oyuncu ile prensip anlaşmasına varıldığını bildirdi.

Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre, sağlık kontrollerinden geçecek olan Salih Özcan'ın transfer sürecinin resmiyet kazanması hedefleniyor. Serbest statüde yer alan oyuncunun, son detayların görüşülmesinin ardından takıma katılması planlanıyor.

SALİH ÖZCAN İSTANBUL'A NE ZAMAN GELİYOR?

Siyah-beyazlı kulübün aktardığı bilgilere göre, oyuncuyu taşıyan uçak bu gece saat 23.25'te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali'ne iniş yapacak. Sağlık kontrollerinin ardından resmi sürecin hızlıca tamamlanması bekleniyor.

TRANSFER SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Prensip anlaşmasına varılan serbest statüdeki futbolcular, standart prosedür gereği öncelikle kapsamlı bir sağlık taramasından geçiriliyor. Tıbbi kontrollerde herhangi bir soruna rastlanmaması durumunda, resmi sözleşme imzalanarak transfer süreci nihayete erdiriliyor.