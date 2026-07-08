Yayımlanan güncel resmi bilanço raporlarına göre, Rusya'nın parasal altın rezervleri değer bazında 298,99 milyar dolar seviyesine geriledi. Bu düşüşle birlikte, ülkenin bir önceki dönem 747,4 milyar dolar olan toplam resmi rezerv varlıkları da 720,4 milyar dolara indi.

Rezervlerdeki bu erimenin temel nedeni olarak, federal bütçe dengesini sağlamak ve kamu harcamalarını finanse etmek amacıyla iç piyasada yapılan altın satışları gösteriliyor. Küresel merkez bankaları genel olarak altın alımına devam ederken, Rusya'nın operasyonel bütçe açıklarını kapatmak için elindeki en güvenli liman varlıklarını nakde çevirmesi dikkat çekiyor.

YAPTIRIMLAR VE DONDURULAN VARLIKLAR

Uluslararası finansal sistemin uyguladığı yaptırımlar, ülkenin döviz piyasalarındaki hareket alanını daraltmayı sürdürüyor. Yaklaşık 300 milyar dolarlık yabancı varlığın dondurulmuş statüde bulunması, klasik rezerv para birimleriyle aktif bilanço yönetimini imkansız hale getiriyor. Bu yapısal tıkanıklık karşısında ekonomi yönetiminin elinde en likit araçlar olarak yalnızca Çin yuanı ve fiziki altın kalıyor. Yabancı para rezervlerinin 392,4 milyar dolar seviyesinde yatay seyretmesi, rezerv çeşitlendirme stratejisinin tamamen doğu eksenine kaydığını gösteriyor.

ALTIN REZERVLERİ NEDEN ERİYOR?

Finansal tablolardaki dönemsel gerilemenin bir diğer sebebi ise küresel piyasalarda ons altın fiyatlarında yaşanan negatif yeniden değerleme döngüsü olarak aktarıldı. Sıkı para politikalarının etkisiyle emtia piyasasındaki kar satışları, altın stoklarının dolar cinsinden değerini aşağı çekiyor. Ambargolar altındaki bir ekonomide, dış şoklara karşı kurulan bu finansal kalkanın dayanıklılığı küresel piyasalar tarafından yakından izleniyor. Önümüzdeki dönemde enerji arz güvenliği ve kurdaki dalgalanmalar, stratejik tampon olarak görülen altın rezervlerinin yeniden 300 milyar dolar bandının üzerine çıkıp çıkamayacağını belirleyecek.