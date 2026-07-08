Sosyal medya platformlarında yayımlanan son görüntüler, Türkiye'nin çeşitli illerinde kaydedilen ilginç doğa ve hayvan anlarını göz önüne serdi. Özellikle Antalya'da bir kedinin yılanla karşılaştığı anlar izleyenlerin ilgisini çekti.

Tunceli'de dev bir engerek yılanının görüntülenmesi kırsal kesimde endişe yaratırken, Antalya'da bir kedinin yılanla adeta oyun oynaması kameralara yansıdı. Sosyal medya üzerinden aktarılan bilgilere göre, yaban hayatı ile evcil hayvanların bu tür tehlikeli etkileşimleri kısa sürede pek çok kişi tarafından izlendi.

YAREN LEYLEK BABA OLDU

Paylaşılan serinin devamında, doğanın farklı yüzleri ve hayvan davranışları da yer aldı. Yumurtalarını korumak için traktörün önüne atlayan bir kuş, eşiyle tartıştıktan sonra köşesine çekilen Goril Kiyomasa ve aç tilkilerin ekmek mücadelesi dikkat çeken diğer anlar oldu. Ayrıca, Türkiye'nin yakından tanıdığı Yaren leyleğin baba olduğu haberi doğaseverleri sevindirirken, kilolu köpeğiyle yürüyüşe çıkan bir vatandaşın sohbeti gülümsetti. Öte yandan, bir işte halat yerine insan kullanılan tehlikeli bir yöntem de paylaşılan görüntüler arasında yer buldu.

HAVALARIN ISINMASI YILAN VAKALARINI ARTIRABİLİR Mİ?

Uzman değerlendirmelerine göre, özellikle Antalya ve Akdeniz Bölgesi'nde bahar aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte yılanların kentsel alanlara inme ihtimali yükseliyor. Evcil hayvanların, doğadaki zehirli türlerle etkileşime girmesi ölümcül sonuçlar doğurabiliyor. Vatandaşların ve kedi-köpek sahiplerinin, kırsal veya çalılık alanlarda bu tür yaban hayvanlarıyla karşılaşma riskine karşı tedbirli olması tavsiye ediliyor.