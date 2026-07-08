Antalya Körfezi'nde balıkçılar, uzun süredir rastlanmayan ve Kızıldeniz'den Akdeniz'e göç eden türler arasında yer alan deniz tavşanını görüntüledi. Süveyş Kanalı yoluyla bölgeye ulaşan bu canlı, deniz ekosistemindeki değişimin son işaretlerinden biri olarak kayıtlara geçti.

Daha önce 71 farklı göçmen türün tespit edildiği Akdeniz sularında ortaya çıkan bu canlı, bilim literatüründe 'Aplysia' olarak adlandırılıyor. Kabuksuz yumuşakçalar sınıfına ait olan ve başındaki tavşan kulağına benzeyen iki dokunaç sebebiyle bu ismi alan tür, deniz tabanındaki yosunlarla beslenerek doğal bir temizleyici işlevi görüyor.

UZMAN İSİMDEN EKOSİSTEM DEĞERLENDİRMESİ

Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu'nun aktardığına göre, Antalya kıyılarında son 25 yıllık dönemde ciddi ekolojik değişimler yaşanıyor. Dalış etkinliklerinde artık çoğunlukla Kızıldeniz kökenli göçmen türlerle karşılaşıldığını belirten Gökoğlu, deniz tavşanının ekosisteme etkilerini değerlendirdi.

Söz konusu türün kaydını ilk kez kendisinin verdiğini açıklayan Gökoğlu, deniz tavşanının yerli türlere doğrudan zarar vermediğini bildirdi. Gökoğlu, bu canlının deniz ekosisteminde bir nevi salyangoz görevi üstlendiğini ancak besin kaynakları açısından yerli türlerle rekabete girebileceğini ifade etti.

AKDENİZ'DEKİ DEĞİŞİM NE ANLAMA GELİYOR?

Balon, aslan ve sokar balığı gibi türlerin ardından deniz tavşanının da görülmesi, başta Alanya ve Antalya olmak üzere tüm Akdeniz şeridindeki denizel biyoçeşitliliğin kalıcı bir dönüşüm içinde olduğunu gösteriyor. Otçul bir tür olan deniz tavşanının ekosisteme zehirli balıklar gibi doğrudan bir tehdit oluşturmadığı bilinse de, artan göçmen popülasyonunun yerel balıkçılık faaliyetleri ve deniz florası üzerindeki uzun vadeli etkileri bölgede yakından takip ediliyor.