Turizm sezonunun hareketlendiği Alanya'nın Oba Mahallesi'nde esnaf, peş peşe yaşanan altyapı sorunları nedeniyle zor günler geçiriyor. Bölgede sık sık yaşandığı belirtilen elektrik ve su kesintileri nedeniyle işletmeler hizmet vermekte güçlük çekerken, son günlerde artan sinek yoğunluğu da tepkilere neden oldu.

"Müşterilerimiz rahatsız oluyor"

Bölgedeki işletme sahipleri, yaz aylarında yoğunlaşan turist trafiğine rağmen yaşanan sorunların işlerini olumsuz etkilediğini ifade etti. Esnaflar, elektrik kesintilerinin soğutma sistemleri ve mutfak ekipmanlarında aksamalara yol açtığını, su kesintilerinin ise günlük işletme faaliyetlerini sekteye uğrattığını belirtti.

Son günlerde artan sinek yoğunluğunun da hem açık alanlarda oturan müşterileri hem de çalışanları rahatsız ettiğini dile getiren işletmeciler, düzenli ilaçlama çalışmalarının artırılmasını talep etti.

Kalıcı çözüm çağrısı

Esnaf, yaşanan sorunların geçici müdahalelerle çözülemeyeceğini savunarak altyapının güçlendirilmesi ve ilaçlama çalışmalarının daha etkin yürütülmesini istedi.

İşletmeciler, "Bir gün su, bir gün elektrik kesiliyor. Şimdi de sinek sorunu eklendi. Müşterilerimiz rahatsız oluyor, biz de hizmet vermekte zorlanıyoruz. Yaz sezonunun ortasında bu sorunların kalıcı şekilde çözülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Turizm imajı endişesi

Oba'daki esnaf, yaşanan aksaklıkların yalnızca ticari faaliyetleri değil, Alanya'nın turizmdeki marka değerini de etkileyebileceğini belirtiyor. Özellikle yoğun turist ağırlanan yaz döneminde altyapı hizmetlerinin kesintisiz yürütülmesi ve çevresel sorunlara hızlı müdahale edilmesi gerektiğini vurgulayan işletmeciler, yetkili kurumların bölgedeki şikayetleri dikkate alarak kapsamlı bir çalışma başlatmasını bekliyor.