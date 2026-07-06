Buckingham Sarayı, İngiliz Kraliyet Ailesi'nin dijital iletişim stratejisi kapsamında yeni bir istihdam ilanı yayımladı. Sözcü Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Kral Charles ve Kraliçe Camilla'nın resmi sosyal medya hesaplarını yönetecek tam zamanlı bir video yapımcısı aranıyor. Bu pozisyon, bir İngiliz hükümdarı tarafından açılan ilk video yapımcısı kadrosu olma özelliği taşıyor.

Yayımlanan resmi ilanda, göreve seçilecek kişiye yıllık 52 bin sterlin (yaklaşık 3,5 milyon TL) maaş ödeneceği belirtildi. Başvuruların 12 Temmuz tarihine kadar kabul edileceği süreç sonunda, seçilen aday doğrudan kraliyet iletişim ekibine dahil olacak. Pozisyonun temel sorumlulukları arasında Instagram, X ve YouTube platformları için yüksek kaliteli görsel içerikler üretmek yer alıyor.

ADAYLARDA HANGİ ÖZELLİKLER ARANIYOR?

İşe alınacak uzmanın devlet törenlerinden perde arkası anlara kadar geniş bir çerçevede içerik hazırlaması bekleniyor. Adayların profesyonel kamera sistemlerinin yanı sıra mobil cihazları da ileri seviyede kullanabilmesi şart koşuluyor. Ayrıca güncel sosyal medya trendlerini analiz ederek hesapların erişim ve etkileşim oranlarını artıracak stratejiler geliştirmesi isteniyor.

KRALİYETİN DİJİTAL DÖNÜŞÜMÜ NEDEN HIZLANDI?

Uzun yıllar geleneksel ve kapalı bir iletişim modelini benimseyen İngiliz monarşisi, yeni nesil kitlelere ulaşmak amacıyla sosyal medya kullanımını aktif hale getiriyor. Prens William ve Prenses Kate Middleton'ın aile yaşantılarına dair paylaşımları ile belirginleşen bu şeffaflaşma süreci, kurumun halkla ilişkiler stratejisinin temel bir parçası haline geldi. Buckingham Sarayı'nın açtığı bu yeni pozisyon, geleneksel monarşinin modern dijital çağın gereksinimlerine kalıcı olarak entegre olma adımı şeklinde değerlendiriliyor.