Antalya Körfez Gazetesi'nden Ertuğrul Gün'ün aktardığına göre, Manavgat ilçesine bağlı Sevinç Mahallesi'nde 3 Temmuz 2026

Cuma gününden itibaren mobil iletişim tamamen durdu. Bölgedeki tek operatör altyapısının çökmesi nedeniyle vatandaşlar acil durumlarda dahi telefon görüşmesi yapamıyor.

Mahalle Muhtarı Seyfettin Eski, sorunun yetkililer tarafından acilen çözülmesi talebiyle Manavgat Kaymakamlığına resmi başvuruda bulundu. Bölgede yalnızca Turkcell şirketine ait bir baz istasyonu bulunduğunu belirten Eski, diğer telekomünikasyon firmalarının altyapı eksikliği yüzünden mevcut arızanın tüm mahalleyi dış dünyadan kopardığını ifade etti.

KAYMAKAMLIĞA ACİL ÇÖZÜM DİLEKÇESİ

Muhtar Eski'nin kaymakamlığa sunduğu dilekçede, söz konusu baz istasyonunun bölgedeki büyük yangın felaketinden bu yana düzenli olarak arıza verdiği vurgulandı. Vatandaşların sağlık veya güvenlik gibi acil durumlarda hiçbir kuruma ulaşamadığı belirtilerek, istasyonun kalıcı olarak onarılması ve işlevsel hale getirilmesi talep edildi.

ALTYAPI SORUNU NEDEN KRONİKLEŞTİ?

Sevinç Mahallesi'ndeki bu iletişim kopukluğu, dilekçede de altı çizilen yangın dönemi sonrasında kırsal bölgelerdeki altyapı zafiyetinin sürdüğünü gösteriyor. Tek bir operatöre bağımlı olan kırsal mahallelerde alternatif iletişim kanallarının bulunmaması, olası afet veya acil tıbbi müdahale gerektiren anlarda bölge halkı için ciddi bir güvenlik riski oluşturuyor.