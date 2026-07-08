Antalya Görme Engelliler Spor Kulübü kadın goalball takımı, 24-29

Haziran tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen Kadınlar 2. Lig Şampiyonası'nı zirvede tamamladı. Tüm rakiplerini geride bırakan Antalya temsilcisi, namağlup Türkiye Şampiyonu unvanıyla 1. Lig'e yükselme başarısı gösterdi.

Grup aşamasını lider bitiren takım, sırasıyla çeyrek final, yarı final ve final müsabakalarından da galibiyetle ayrıldı. Kulüp yönetimi tarafından yapılan resmi açıklamada, elde edilen bu başarıda emeğin, sabrın ve takım içi inancın büyük payı olduğu vurgulandı.

ŞAMPİYONLUK KİMLERİN ESERİ?

Açıklamaya göre, antrenör Selçuk Özdemir yönetimindeki şampiyon kadroda Burcu Salman, Yasemin Akça, Kübra Dündar, Melek Akkuş ve Melike Altıntaş yer aldı. Kulüp yönetimi, zorlu süreçte ulaşım desteği sağlayan Muratpaşa Belediyesi ile Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'na ve malzeme desteği sunan Mehmet Ertekin'e özel olarak teşekkürlerini iletti.

GOALBALL SPORUNDA 1. LİG NEDEN ÖNEMLİ?

Sadece görme engelli sporculara özgü bir paralimpik branş olan goalball, yüksek konsantrasyon ve takım içi güçlü iletişime dayanıyor. Antalya ekibinin 1. Lig'e yükselmesi, kentin engelli sporlarındaki ulusal temsil gücünü artırması açısından dikkat çekiyor. Kulüp yetkilileri, kazanılan kupanın ötesinde asıl başarının aynı hedef uğruna vazgeçmeden birlikte yürümek olduğunu belirterek, bu gururun tüm Antalya'ya ait olduğunu ifade etti.