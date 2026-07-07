Tesla, Türkiye'deki Supercharger şarj istasyonlarında yaklaşık iki ay içinde ikinci kez fiyat artışına gittiğini duyurdu. Edinilen bilgilere göre, 30 Nisan'da yapılan önceki düzenlemenin ardından elektrikli araç şarj tarifeleri yeniden güncellendi.

Yeni fiyatlandırma politikasıyla birlikte, şarj maliyetlerinde genel olarak yüzde 5'in üzerinde bir artış gerçekleşti. Tesla marka elektrikli araç sahipleri için daha önce kWh başına 9,90 TL olan ücret, 10,40 TL seviyesine çıkarıldı. Bu değişiklik, Tesla kullanıcıları için yaklaşık yüzde 5,05 oranında bir zamma işaret ediyor.

DİĞER ARAÇLAR İÇİN TARİFE NE KADAR OLDU?

Tesla istasyonlarını kullanan farklı marka elektrikli otomobil sahipleri de bu fiyat artışından etkilendi. Diğer marka araç kullanıcıları için uygulanan tarife, kWh başına 12,30 TL'den 13 TL'ye yükseltildi. Bu gruptaki tüketiciler için yansıyan zam oranının yaklaşık yüzde 5,69 olduğu aktarıldı.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAHİPLERİNİ NASIL ETKİLEYECEK?

Son dönemde art arda gelen fiyat güncellemeleri, elektrikli araç kullanım maliyetlerini doğrudan etkiliyor. Ortalama 60 kWh batarya kapasitesine sahip bir aracın istasyondaki tam şarj maliyeti, yeni tarifelerle birlikte Tesla sahipleri için 624 TL'ye, diğer marka kullanıcıları için ise 780 TL'ye ulaşmış oldu. Tüketicilerin, artan ticari istasyon maliyetlerine karşı daha ekonomik olan ev tipi şarj çözümlerini ağırlıklı olarak tercih etmesi bekleniyor.