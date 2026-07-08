Hollanda merkezli süpermarket zinciri Dirk van de Broek, raflarında yer alan 100 gramlık Milka Tablet Caramel Melk Chocolade ürünlerinin belirli bir partisini toplatma kararı aldı. Sözcü'nün aktardığına göre, kararın arkasında ürünlerin içine küçük ve yumuşak kauçuk parçalarının karışmış olma ihtimali yatıyor.

Üretici firma Mondelez International tarafından yapılan uyarı doğrultusunda, söz konusu ürünleri satın alan tüketicilerin çikolataları kesinlikle tüketmemesi istendi. Geri çağırma işlemi piyasadaki tüm ürünleri değil, yalnızca belirli bir üretim bandından çıkan seriyi kapsıyor.

RİSKLİ ÜRÜNÜN BARKOD VE PARTİ BİLGİLERİ

Tüketicilerin evlerindeki ambalajları kontrol etmeleri büyük önem taşıyor. Açıklanan verilere göre, toplatılacak ürünlerin parti numarası OOA3161331, barkod numarası 7622300086404 ve son tüketim tarihi 25 Aralık 2026 olarak belirlendi.

Bu değerlerle eşleşmeyen, farklı parti numarasına veya son kullanma tarihine sahip diğer Milka karamelli sütlü çikolatalar için herhangi bir risk bildirilmedi. Yetkililer, diğer ürünlerin güvenle tüketilebileceğini vurguladı.

İADE SÜRECİ NASIL İŞLEYECEK?

Uluslararası gıda güvenliği standartları gereği toplatılma kararı alınan bu tür durumlarda tüketicilerin iade hakları tam olarak korunuyor. Riskli gruptaki çikolatayı satın alan kişiler, fiş ibraz etmeksizin ürünü aldıkları Dirk van de Broek şubelerine teslim ederek ödedikleri ücreti geri alabiliyor. Ayrıca iade ve şikayet işlemlerinin doğrudan Milka tüketici hizmetleri üzerinden de yürütülebileceği duyuruldu.