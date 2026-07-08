Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sosyal medya içerik üreticisi Zehra Özdemir ile Murat Çapan'ın düğün merasimi sonrasında yaşanan hırsızlık paniği asılsız çıktı. Tören bitiminde takıların bulunduğu çantalardan birinin kaybolması üzerine jandarmaya haber veren aile, çantayı oteldeki başka bir odada buldu.

Eğlenceli videolarıyla tanınan İzmitli fenomenin düğününde uzun takı kuyrukları oluştu. Zehra Özdemir'e takılan ağır altın setleri ve burma bilezikler nedeniyle gelinin hareket etmekte zorlandığı anlar davetlilerin kameralarına yansıdı.

DÜĞÜN SONRASI JANDARMAYA HABER VERİLDİ

Görkemli organizasyonun sona ermesinin ardından altın dolu çantalardan birinin eksik olduğu fark edildi. Çantanın kalabalık arasında çalındığından şüphelenen aile üyeleri, durumu hızla jandarma ekiplerine bildirdi. Ekiplerin ve ailenin yaptığı arama çalışmaları sonucunda, içinde yüklü miktarda ziynet eşyası bulunan çantanın misafirler için ayrılan diğer bir otel odasında unutulduğu anlaşıldı.

TAKI GÜVENLİĞİ İÇİN NE YAPILMALI?

Büyük çaplı düğün organizasyonlarında yaşanan bu tür karışıklıklar, etkinlik sırasındaki eşya güvenliğinin önemini bir kez daha gündeme getiriyor. Organizasyon uzmanları, düğün telaşı sırasında değerli eşyaların kaybolmasını veya unutulmasını önlemek amacıyla takı çantalarının sorumluluğunun önceden belirlenmiş tek bir güvenilir aile üyesine verilmesini tavsiye ediyor.