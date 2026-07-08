Amerika Birleşik Devletleri merkezli telekomünikasyon üreticisi Dish Wireless ve çatı kuruluşu Dish DBS, 30 Haziran itibarıyla iflas koruma başvurusunda bulunduğunu açıkladı. Şirket, 1 Temmuz vadeli 2 milyar dolarlık borcunu ödeyemeyerek Chapter 11 sürecini resmen başlattı.

Yaşanan nakit krizinin temelinde, EchoStar'ın AT&T şirketine yapmayı planladığı 23 milyar dolarlık spektrum satışının gecikmesi yer alıyor. Beklenen finansmanın piyasadan sağlanamaması, şirketin geniş çaplı mobil şebeke işletmeciliği hedeflerini sona erdirdi.

İFLAS SÜRECİ HANGİ MARKALARI ETKİLEYECEK?

Yeniden yapılandırma planı kapsamında ana mobil şebeke operasyonları durdurulurken, bazı alt markalar faaliyetlerini sürdürecek. Yapılan resmi açıklamaya göre, Boost Mobile ve Gen Mobile kullanıcıları bu süreçten etkilenmeden hizmet almaya devam edecek.

CHAPTER 11 İFLAS KORUMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD yasalarında yer alan Chapter 11 iflas koruması, şirketlerin ticari faaliyetlerini tamamen tasfiye etmek yerine borçlarını yeniden yapılandırarak operasyonlarına devam etmelerine olanak tanıyor. Bu yasal statü sayesinde Dish TV ve Sling TV gibi televizyon yayıncılığı platformları iflas sürecinden muaf tutularak mevcut yayınlarına kesintisiz şekilde devam edebilecek.